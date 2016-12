Neue Personalchefin bei Qype.com

21.12.2011 | Personalszene

Lena Schneider ist seit Kurzem Head of Human Resources beim Empfehlungsportal Qype.com. Die Position wurde neu geschaffen. In dieser Funktion berichtet die 32-Jährige direkt an CEO Ian Brotherston.

Die Diplom-Betriebswirtin bringt langjährige Erfahrung im Personalbereich verschiedener Online-Unternehmen mit: Vor ihrem Wechsel zu Qype war sie vier Jahre als HR & Recruitment Manager bei der Vibrant Media GmbH, Hamburg, tätig. Davor war Schneider im Recruitment der Google Germany GmbH beschäftigt. In ihrer neuen Position ist sie künftig für 150 Mitarbeiter verantwortlich.

Die Position des Head of Human Resources wurde neu geschaffen, um unter anderem das rasant wachsende europäische Geschäft durch die Einstellung neuer Mitarbeiter - speziell in den Ländern Deutschland, England, Frankreich und Spanien - weiter voranbringen, teilte das Unternehmen mit.