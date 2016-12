Isabell C. Krone wechselt zur Heinrich Nölke GmbH

07.10.2011 | Personalszene

Die Heinrich Nölke GmbH & Co. KG hat ihre Geschäftsleitung komplettiert. Isabell C. Krone leitet seit September den Geschäftsbereich Personal des Unternehmens, das vor allem durch seine Geflügelwurstmarke Gutfried bekannt ist.

Isabell C. Krone war nach ihrem Abschluss in Diplompsychologie von 1991 bis 2011 in diversen Personalfunktionen im Banken- und Versicherungsbereich im In- und Ausland, im Automotiveumfeld und zuletzt beim Duft- und Aromahersteller Symrise tätig. Die 47-Jährige verfügt über Erfahrung in allen Themen des Personalmanagements und der Personal- und Organisationsentwicklung. Ihre Personalarbeit und ihre Konzepte wurden in der Vergangenheit mehrfach ausgezeichnet (BestPersAward, Personalwirtschaftspreis und Meeting Business Award).