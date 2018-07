Robert Feiger Bild: IG Bau

Robert Feiger wurde vor Kurzem zum Vorsitzenden der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) gewählt. Zuletzt war er als Vize-Vorsitzender für Personal und Finanzen bei der IG Bau zuständig. Er hat damit die Nachfolge des langjährigen Chefs Klaus Wiesehügel übernommen.

Feiger (50) erhielt 256 von 308 abgegebenen Stimmen. Damit vereinigte er rund 83 Prozent auf sich. Die Delegierten bestätigten außerdem den Vize-Vorsitzenden Dietmar Schäfers im Amt und wählten Harald Schaum zum neuen Co-Vize.

Feiger ist seit mehr als 25 Jahren in der Gewerkschaft aktiv. Er gehört seit 2007 dem Bundesvorstand der IG Bau an – seit 2009 in der Funktion des stellvertretenden Bundesvorsitzenden.