Arbeitsmarktbarometer: Einstellungsbereitschaft bleibt hoch

13.12.2011 | Personalszene

Die Unternehmen in Deutschland bleiben optimistisch: Jeder zehnte Arbeitgeber plant für das erste Quartal des kommenden Jahres Neueinstellungen. Acht von zehn Arbeitgebern wollen ihre Belegschaft konstant halten. Das geht aus dem aktuellen Manpower Arbeitsmarktbarometer hervor.

Die stärkste Einstellungsbereitschaft zeigt sich im Bereich Finanzen und Dienstleistungen sowie im verarbeitenden Gewerbe. Anscheinend unbeeindruckt von zurückhaltenden Wirtschaftsprognosen und finanzpolitischen Turbulenzen in der Euro-Zone bleibt die Einstellungsbereitschaft auf ähnlich hohem Niveau wie vor einem Jahr.

Der saisonal bereinigte Netto-Beschäftigungsausblick erreicht für die Monate Januar bis März 2012 einen Wert von +10 Prozent. Im Vergleich zum vierten Quartal 2011 entspricht das einem leichten Minus von 2 Prozentpunkten. Im Jahresvergleich bleibt der Wert stabil. Der Netto-Beschäftigungsausblick berechnet sich, indem die Prozentzahl der Arbeitgeber, die im kommenden Quartal Personalabbau planen, von der Prozentzahl derer, die Einstellungen planen, abgezogen wird.

Arbeitgeber in München am zuversichtlichsten

Das Manpower Arbeitsmarktbarometer zeigt, dass Personalentscheider in München mit +12 Prozent die mit Abstand höchste Einstellungsbereitschaft für die ersten drei Monate 2012 berichten. Der Wert für Frankfurt sinkt sowohl im Quartals- als auch im Jahresvergleich und liegt, wie im Großraum Ruhr, bei optimistischen +9 Prozent. Arbeitgeber in Berlin zeigen mit +5 Prozent die geringste Einstellungsbereitschaft unter den vier erfassten Wirtschaftszentren in Deutschland.

Wo der Bewerbermarkt angespannt bleibt

Je höher die Einstellungsbereitschaft, desto angespannter der Bewerbermarkt. Wenn es nach dieser Formel geht, herrschen im Bereich Finanzen und Dienstleistungen aus Arbeitgebersicht die größten Schwierigkeiten, den Bedarf zu decken. Das Arbeitsmarktbarometer steht dort bei +15 Prozent. Das verarbeitende Gewerbe weist einen Netto-Beschäftigungsausblick von +10 Prozent auf. Das ist ein Plus von 7 Punkten, verglichen mit den Werten für die ersten drei Monate 2011, aber ein leichter Rückgang um 2 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorquartal.

Arbeitgeber im Bereich Transport und Kommunikation sehen leicht verbesserte Chancen für Bewerber und prognostizieren einen Netto-Beschäftigungsausblick von +9 Prozent, eine Zunahme um 4 Punkte im Quartalsvergleich beziehungsweise um 5 Punkte, verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. Insgesamt planen Unternehmer in acht von neun betrachteten Branchen Neueinstellungen. Zum vierten Mal in Folge zeigen Arbeitgeber in der Land- und Forstwirtschaft die schwächste Einstellungsbereitschaft und kommen mit -2 Prozent auf den einzigen negativen Wert.

Das nächste Manpower Arbeitsmarktbarometer erscheint am 13. März 2012 mit dem Ausblick auf das zweite Quartal 2012.