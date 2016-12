27.08.2012 | Personalentwicklung

Der VW-Konzern zentralisiert seine Aus- und Weiterbildungsaktivitäten.

Bild: Volkswagen

Der Volkswagen Konzern strukturiert seine Bildungsaktivitäten neu und hat dafür die "Volkswagen Group Academy" gegründet. Ziel dieser neuen Dachorganisation aller Akademien im Konzern ist es, die Synergien besser zu nutzen und konzernweite Qualitäts- und Kompetenzstandards sicherzustellen.

Die neue Akademie entsteht durch den Zusammenschluss der Auto-Uni Wolfsburg, der Volkswagen Coaching GmbH und ihrer Tochtergesellschaften. Die Leitung der Group Academy mit rund 770 Mitarbeitern übernimmt Ralph Linde, Leiter Personalentwicklung des Volkswagen Konzerns.

"Volkswagen setzt mit der Group Academy einen weiteren Meilenstein in der Qualifizierung seiner Beschäftigten", sagte der Personalvorstand der Volkswagen Aktiengesellschaft, Dr. Horst Neumann. "Die Fachkompetenz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist die Voraussetzung für exzellente Autos, Kundenzufriedenheit und Wettbewerbsfähigkeit und somit die Grundlage für den Erfolg des Volkswagen Konzerns. Mit der Volkswagen Group Academy stellen wir sicher, dass in den Berufsfamilien das gemeinsame Lernen und Trainieren gelehrt und gelernt wird."

Allein in Deutschland qualifiziert Volkswagen seine Mitarbeiter in bisher elf Berufsfamilienakademien, zum Beispiel der Beschaffungsakademie, der Produktionsakademie, der Vertriebsakademie, demnächst kommt die in Gründung befindliche HR-Akademie für Personalarbeit hinzu. Die Auto-Uni macht akademisches Spezialwissen innerhalb des Konzerns verfügbar und orientiert ihre Bildungsangebote an den Bedarfen der Berufsfamilien. An Veranstaltungen der Auto-Uni nahmen 2011 rund 12.700 Personen teil. In den Qualifizierungsmaßnahmen der Volkswagen Coaching bildeten sich 2011 mehr als 70.900 Mitarbeiter weiter.





