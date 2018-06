Gehört ein Platz dem Personalvorstand? Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Nicht alle Unternehmen haben im Vorstand eine eigene HR-Position. Wenn ein Personalvorstand mit von der Partie ist, gehört das Unternehmen dafür zu den "High Performern", zeigt eine Analyse der Fortune-500. Die erfolgreichen Unternehmen ergreifen zudem häufiger bestimmte HR-Maßnahmen.

Durchschnittlich arbeiten die Unternehmen mit Personalvorstand um 1065 Prozent profitabler als andere Unternehmen in der Branche, die in ihrer Geschäftsführung ohne einen Personalverantwortlichen agieren. Das belegen die Daten der Fortune-500-Studie, die Succesfactors erstellt hat. Offen bleibt jedoch, ob der Personalvorstand tatsächlich ausschlaggebend für den Unternehmenserfolg ist, oder ob vielmehr bereits erfolgreiche Unternehmen eher gewillt sind, die Funktion des HR-Vorstands zu schaffen.

Erfolgreiche Unternehmen nennen Personalrisiken im Jahresbericht

Daneben zeigen die Studienergebnisse weitere interessante Zusammenhänge zwischen HR-Maßnahmen und Unternehmenserfolg auf: So schneiden Unternehmen, die in ihren Jahresberichten Risiken im Personalbereich aufdecken, bei zentralen Finanz- und Marktkennzahlen wie Rendite (um 55 Prozent), Betriebsergebnis (um 95 Prozent) und Ergebnis je Aktie (um 54 Prozent) besser ab als andere Unternehmen in der Branche, die in ihren Jahresberichten keine Risiken vermerken.

Zielvereinbarungen sind das Mittel der Wahl bei High Performern

Zudem erzielen Unternehmen laut den Studienergebnissen, die Mitarbeiterleistungen kontinuierlich über das Jahr hinweg bewerten, ihre Quartalsprognosen regemäßiger und verfügen im Schnitt über bessere Wachstumsraten als andere Unternehmen in der Branche, die Mitarbeiterleistungen lediglich einmal pro Jahr bewerten. Darüber hinaus zeigt die Studie, dass Unternehmen mit einem höheren Anteil an abgestimmten und erfüllten Zielen bei zentralen Finanzkennzahlen (darunter quartalsweise Finanzprognosen, Betriebsergebnis, Ergebnis je Aktie und Kurs-Gewinn-Verhältnis) erfolgreicher sind als andere Unternehmen in der Branche mit einem kleineren Anteil.