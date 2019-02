Fast 71 Prozent der Schulen bieten einen Master in Accounting an, fast die Hälfte (48 Prozent) einen Master in Finanzen.

Auf einen bestimmten Bereich spezialisierte Master-Studiengänge nehmen zu und werden immer mehr zur Konkurrenz für die auf General Management fokussierten MBA-Programme.

Der Business School Questionnaire der AACSB zeigt, welche Master besonders verbreitet sind. Befragt wurden die Mitgliedsschulen der weltweit größten Akkreditierungsorganisation. Geantwortet haben 820 Schulen aus 60 Ländern. 503 Schulen stammen aus den USA, 163 aus Europa, dem Mittleren Osten und Afrika und 102 aus Asien-Pazifik.

Accounting bei spezialisierten Mastern vorn

Die meisten spezialisierten Master gibt es dabei in den bekannten Bereichen: Rechnungswesen (Accounting), Finanzen, Management und Marketing. Fast 71 Prozent der Schulen bieten einen Master in Accounting an, fast die Hälfte (48 Prozent) einen Master in Finanzen, knapp 30 Prozent einen Master in Management und knapp 28 Prozent einen Master in Marketing.

An siebter Stelle steht ein Master in Human Resource Management mit 18 Prozent. 110 Schulen meldeten ein entsprechendes Programm. Es folgen International Business (17 Prozent), Logistik (15 Prozent) und Steuer (12 Prozent).

Data Analytics bei Unternehmen besonders gefragt

Einen Master in Data Analytics bieten dagegen lediglich neun Prozent und 56 Schulen an. Damit liegt er auf Platz 13. Dabei ist der Master in Data Analytics bei den Unternehmen offenbar besonders gefragt. So wollten laut einer Umfrage des Graduate Management Admission Council mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen 2018 Absolventen eines Data-Analytics-Studiengangs einstellen. 2017 hatten dies erst 37 Prozent getan. Auch Master in Quantitative Methods (6 Prozent) und in Statistik (2 Prozent) sind bisher noch rar.

Ebenfalls selten sind Master-Studiengänge in Verhaltenswissenschaften/Organizational Behavior. Sie werden nur von 15 Schulen (2 Prozent) angeboten. Einen Master in Business Ethics gibt es gerade mal an sechs Schulen (1 Prozent).