Kein Dienstunfall bei Verletzung während Dienstsport

Kein Dienstunfall bei Verletzung während des Dienstsports
Der Kläger hatte bereits vor seiner Einstellung als Feuerwehrmann eine Kreuzbandverletzung am rechten Knie erlitten, die operativ behandelt wurde. Obwohl er nach einer amtsärztlichen Untersuchung als feuerwehrdiensttauglich eingestuft wurde und beschwerdefrei seinen Aufgaben nachging, verletzte er sich im Dezember 2023 erneut am Knie – diesmal während des angeleiteten Dienstsports. Der Feuerwehrmann meldete den Vorfall als Dienstunfall, doch der Antrag wurde von seinem Arbeitgeber - der Stadt Trier - abgelehnt. Auch ein Widerspruch blieb erfolglos.
Vorschädigung war maßgebliche Ursache
Die Richter sahen es zwar als erwiesen an, dass es sich bei dem Sportunfall des Klägers um ein plötzliches, örtlich und zeitlich bestimmbares Ereignis handelt, das auf äußerer Einwirkung beruht und in Ausübung seines Dienstes erfolgte. Jedoch sei das Unfallgeschehen nicht ursächlich für die Verletzung gewesen. Vielmehr habe eine bestehende Instabilität des Kniegelenks maßgeblich zur Schädigung beigetragen. Laut Gericht handelt es sich um eine sogenannte Gelegenheitsursache – ein Schaden, der auch bei anderen alltäglichen Situationen hätte eintreten können. Ein Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall und dem Beamtendienst, wie er nach dem Dienstunfallrecht erforderlich ist, war somit nicht gegeben. Entscheidend war hierbei unter anderem ein fachorthopädisches Gutachten sowie frühere Verletzungen und medizinische Befunde aus einer MRT-Untersuchung, welche auf eine Gelenkinstabilität hinwiesen.
Die Parteien haben nun einen Monat Zeit, um beim Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz die Zulassung der Berufung zu beantragen.
(VG Trier, Urteil vom 13. Mai 2025 – 7 K 5045/24.TR)
Kosten für lasergestützte Kataraktoperation bei „Grauem Star" sind beihilfefähig
Sozialversicherungspflicht von Lehrkräften auf 2027 verschoben
Beamtin bekommt keine Beihilfe für Gentest
Wann die Beihilfe Kosten für Fahrten zu einer ambulanten Operation übernimmt
Beschäftigungsquote von Menschen mit Behinderung
Kein Anspruch von Beamten auf Chefarztbehandlung in der Reha
Unfall auf Toilette ist Dienstunfall
Gastspielkünstler am Theater sind sozialversicherungspflichtig
Lehrerin bekommt nicht jedes Jahr Beihilfe für neue Perücke
Neuwahlen der Schwerbehindertenvertretung
Kein Dienstunfall bei Verletzung während des Dienstsports
Corona-Infektion ist kein Dienstunfall
Keine Anrechnung von Elternzeit als Wechselschichtdienst
Sozialversicherungspflicht von Lehrkräften auf 2027 verschoben
Unfall nach Wochenendausflug auf dem Weg zur Abholung von Arbeitsschlüsseln kann versichert sein
Keine Anerkennung eines Dienstunfalls für Feuerwehrmann wegen Einsatz bei Amokfahrt
Posttraumatische Belastungsstörung als Berufskrankheit bei Rettungssanitätern
Abriss der Bizepssehne als Dienstunfall eines Postbeamten
Zahl der Pensionäre im öffentlichen Dienst ist leicht gestiegen
Corona-Infektion eines Polizeibeamten als Dienstunfall
