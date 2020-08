Prävention zeigt positive Entwicklung: Arbeitsunfälle: Unfallrisiko 2017 rückläufig

Wie die Unfallversicherung meldet, ist das Unfallrisiko bei der Arbeit 2017 erneut gesunken. Es wurde ein neuer Tiefststand erreicht. An andere Stelle greift die Prävention nicht ganz so erfolgreich: die Fälle an arbeitsbedingtem hellem Hautkrebs haben leicht zugenommen. Weiter