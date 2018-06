In der Metall-und Elektroindustrie haben Beschäftigte vom kommenden Jahr an die Wahl zwischen Geld und zusätzlicher Freizeit. Solche Modelle sowie Möglichkeiten zur Arbeitszeitverkürzung gewinnen zunehmend an Attraktivität und halten per Tarifvertrag Einzug in immer mehr Branchen. Weiter