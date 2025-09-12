Sustainability People Pulse – Stimmung in Nachhaltigkeitsberatungen verbessert sich
Nachhaltigkeitsberatungen: Grund zum Optimismus?
Nach einer schwierigen Phase zu Beginn des Jahres gibt es für Nachhaltigkeitsberatungen Grund zur Zuversicht. Laut dem vierteljährlich erhobenen „Sustainability People Pulse“ hat sich die Stimmung in dieser Branche im August deutlich verbessert. Noch im Februar erreichte die Geschäftslage einen Tiefpunkt, ausgelöst durch Unsicherheiten im Zuge der Omnibus-Initiative der EU. Diese führte vielerorts zu einem Einbruch bei den Beratungsaufträgen.
Alexander Kraemer, Initiator der Befragung, nennt mehrere Gründe: Die regulatorische Landschaft in Europa wird klarer, wodurch Unternehmen und Berater ihre Strategien besser anpassen können. Zudem erhöhen neue Regularien wie die EmpCo den Bedarf an Unterstützung durch Nachhaltigkeitsberatungen. Und Themen wie Risikoanalysen und nachhaltige Beschaffung erfordern auch unabhängig von der Regulierung die Aufmerksamkeit von Unternehmen. Alle diese Faktoren tragen dazu bei, dass Beratungsunternehmen wieder optimistischer in die Zukunft blicken.
Die Kernfragen des Pulse für Nachhaltigkeitsberatungen sind:
- Wie ist die Nachfrage von Unternehmen nach den Nachhaltigkeitsberatungsleistungen Deiner Beratung aktuell? (Geschäftslage)
- Wie glaubst du, wird sich die Nachfrage nach den Beratungsleistungen von Deiner Beratung in den nächsten6 Monaten entwickeln? (Geschäftserwartungen)
Auf Unternehmensseite bleibt die Stimmung verhalten optimistisch
Während sich das Klima bei den Beratungsfirmen spürbar aufgehellt hat, bleibt die Stimmung unter Nachhaltigkeitsverantwortlichen in Unternehmen konstant – allerdings auf positivem Niveau. Der Großteil nimmt seine Geschäftsführung als eher unterstützend wahr; dieser Anteil ist sogar leicht gestiegen. Das Ergebnis zeigt eine verhalten optimistische Perspektive: Zwar gibt es keine sprunghaften Veränderungen, doch scheint das Bewusstsein für nachhaltiges Wirtschaften weiter zuzunehmen – wenn auch langsam.
Die Kernfragen an Nachhaltigkeitsverantwortliche in Unternehmen sind:
- Wie steht die Geschäftsführung Deiner Wahrnehmung nach aktuell dem Thema Nachhaltigkeit in Deinem Unternehmen gegenüber? (Stimmungslage)
- Wie glaubst Du, wird sich die Einstellung der Geschäftsführung in Deinem Unternehmen dem Thema Nachhaltigkeit gegenüber in den nächsten 6 Monaten entwickeln? (Stimmungserwartungen)
Über den Pulse
Der vierteljährliche Index wird von der sustainability people company erhoben – einem Spezialisten für Interimslösungen im Bereich ESG-Management. Ziel ist es, sowohl aktuelle Stimmungen als auch künftige Entwicklungen innerhalb von Unternehmen und Beratungen abzubilden. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.sustainability-people.com.
