In einer neuen Folge unserer Reportagereihe "EIN BLICK" haben wir die Steuerkanzlei Herr in Freiburg besucht, die den Übergang der Kanzlei vom Vater auf den Sohn vollzogen hat.

Die Kanzlei-Nachfolge innerhalb der eigenen Familie bietet viele Vorteile. Kanzlei-Inhabern wird die Suche nach einem geeigneten Nachfolger erspart und die nachrückende Generation profitiert auf dem Weg in die Selbstständigkeit vom großen Erfahrungsschatz der ausscheidenden Generation. Was auf den ersten Blick wie eine Win-Win-Situation aussieht, birgt jedoch häufig ein gewisses Konfliktpotenzial. Denn für das Vorantreiben von Veränderungen braucht es in der Regel Durchsetzungsvermögen und die Bereitschaft, Konflikte einzugehen.

Übergang der Steuerkanzlei

Die Kanzlei-Reportage "Tradition trifft auf moderne Visionen: Generationenwechsel in der Steuerkanzlei" beleuchtet den Übergang der Steuerkanzlei Herr von Vater Erik Herr auf seinen Sohn Nico Herr. Beiden gemeinsam ist neben einem hohen fachlichen Anspruch die Liebe zum Detail, wohingegen die Vorstellungen zum Thema Digitalisierung durchaus auseinander gehen. Ein professioneller Abstand hilft ihnen dabei, die beruflichen Meinungsverschiedenheiten nicht mit ins Private zu nehmen.

Der EIN BLICK in die Kanzlei Herr zeigt, dass es genau diese Art von Auseinandersetzung braucht, um Veränderungen nachhaltig umzusetzen. Er verdeutlicht aber auch, dass Vertrauen und Respekt zwischen den Generationen sowie zwischen Mitarbeitenden und Kanzleiführung essenziell sind, um gemeinsam den Wandel zu beschreiten und in eine vielversprechende Zukunft zu gehen.

Über die Reportagereihe "EIN BLICK" Steuerkanzleien befinden sich in einer spannenden Zeit. Neben dem Alltagsgeschäft gilt es, zahlreiche zusätzlich Herausforderungen zu bewältigen: Marketing, Fachkräftemangel, Digitalisierung, Zukunftsfähigleit - um hier einige zu nennen. Doch zu den zahlreichen Herausforderungen gibt es immer noch mehr Ideen für gute Lösungen. Welche sind die besten Ideen und was können andere Kanzleien daraus lernen? Wir machen uns mit Kamera auf die Suche!