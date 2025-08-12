Projekt Steuern macht Schule im Podcast

Podcast: "Das Finanzamt ist nicht das Böse"
Alice Schleicher und Olivia Salata, Finanzbeamtinnen aus Stuttgart, besuchen im Rahmen des Projekts "Steuer macht Schule" regelmäßig Schulen. Ihr Ziel: Hemmschwellen abbauen und zeigen, dass das Finanzamt keine unnahbare Institution ist. Mit interaktiven Methoden wie Quizfragen oder praktischen Übungen erklären sie den Schülerinnen und Schülern steuerliche Grundlagen – praxisnah und verständlich.
Im Podcast erzählen die beiden von ihren Erfahrungen im Klassenzimmer. Sie berichten, warum es wichtig ist, frühzeitig ein Bewusstsein für Steuerfragen zu schaffen und wie sie dabei helfen wollen, Vorurteile abzubauen.
Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche. In Fällen aus dem echten Leben ist unser Ermittler Florian D. Weber spannenden Steuerfällen auf der Spur. Mal mehr, mal weniger alltäglich ermittelt er Umstände, Fakten, Hintergründe und Lösungsansätze seiner Gäste. Verhör(t) ist eine Produktion des Haufe Steuer Office.
Ab sofort habt ihr die Möglichkeit, Euch mit Feedback, Anregungen, Wünschen und allen anderen Anliegen direkt an Florian D. Weber zu wenden. Schreibt dafür einfach an: steuer-office@haufe.de.
