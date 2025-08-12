Projekt Steuern macht Schule im Podcast

Zwei Finanzbeamtinnen räumen mit Klischees auf. Im Podcast berichten sie, wie das Projekt "Steuer macht Schule" Jugendliche für Steuern sensibilisiert und Vorurteile abbaut.

Alice Schleicher und Olivia Salata, Finanzbeamtinnen aus Stuttgart, besuchen im Rahmen des Projekts "Steuer macht Schule" regelmäßig Schulen. Bild: Olivia Salata Olivia Salata Ihr Ziel: Hemmschwellen abbauen und zeigen, dass das Finanzamt keine unnahbare Institution ist. Mit interaktiven Methoden wie Quizfragen oder praktischen Übungen erklären sie den Schülerinnen und Schülern steuerliche Grundlagen – praxisnah und verständlich.

Bild: Alice Schleicher Alice Schleicher Im Podcast erzählen die beiden von ihren Erfahrungen im Klassenzimmer. Sie berichten, warum es wichtig ist, frühzeitig ein Bewusstsein für Steuerfragen zu schaffen und wie sie dabei helfen wollen, Vorurteile abzubauen.









