Podcast: Wie gewinnt man das richtige Mandat?

Interview 27.01.2026 | 08:30 Uhr
"Die schönste Art des Marketings ist Empfehlung durch bestehende Mandanten – aber dafür müssen die bestehenden Mandanten zufrieden sein und sich gut betreut fühlen", sagt Max Müller von Baczko.

Mandanten zu finden, ist nicht schwer – die richtigen hingegen schon. Florian D. Weber spricht im Podcast mit Max Müller von Baczko über Strategien, um Kanzleien klar zu positionieren und Mandate gezielt zu gewinnen.

Mandanten gibt es genug – doch welche passen wirklich zur Kanzlei? In der aktuellen Folge von "Verhör(t)" sprechen Florian D. Weber und Max Müller von Baczko über die Herausforderungen der Mandatsgewinnung in Zeiten von Fachkräftemangel und wachsendem Wettbewerbsdruck. Müller von Baczko zeigt auf, wie Kanzleien durch Spezialisierung und strategisches Marketing gezielt Mandate gewinnen können, die zur eigenen Ausrichtung passen. Themen wie Push- und Pull-Marketing, digitale Sichtbarkeit und die strategische Auswahl von Mandaten stehen dabei im Mittelpunkt.



Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche. In Fällen aus dem echten Leben ist unser Ermittler Florian D. Weber spannenden Steuerfällen auf der Spur. Mal mehr, mal weniger alltäglich ermittelt er Umstände, Fakten, Hintergründe und Lösungsansätze seiner Gäste. Verhör(t) ist eine Produktion des Haufe Steuer Office.

Ab sofort habt ihr die Möglichkeit, Euch mit Feedback, Anregungen, Wünschen und allen anderen Anliegen direkt an Florian D. Weber zu wenden. Schreibt dafür einfach an: steuer-office@haufe.de.


