Podcast: Ein Team aus Künstlicher Intelligenz

Angela Hamatschek, Expertin für Kanzleimanagement, revolutioniert ihren Alltag mit einem Team aus künstlicher Intelligenz. In der neuesten Episode von Verhör(t) erklärt sie, wie KI lästige Aufgaben übernimmt und warum gerade jetzt der richtige Zeitpunkt ist, in diese Technologie zu investieren.

"Kanzleien müssen noch mehr den Nutzen von Künstlicher Intelligenz begreifen. Sie müssen verstehen, dass man sie gut für lästige Alltagsaufgaben einsetzen kann."

Und genau das hat Angela Hamatschek getan. Sie hat sich ihr eigenes kleines Team, basierend auf Künstlicher Intelligenz, zusammengestellt, das ihr den Alltag deutlich leichter macht. So spart sie sich beispielsweise das lästige Umrechnen von Zeitzonen.

Der eigenen Vorstellung sind dabei, so sagt sie, fast keine Grenzen gesetzt. Es komme jedoch darauf an, dass die Kanzleien sich trauen, den initialen Aufwand zu investieren und sich mit dem Thema zu beschäftigen. Denn aktuell ist die Verbreitung von KI in den Kanzleien noch nicht so weit vorangeschritten, wie sie könnte. Und das, obwohl die Mehrwerte auf der Hand liegen.

Angela Hamatschek spricht in der aktuellen Folge von Verhör(t) mit Moderator Florian D. Weber über diese Vorteile. Sie klärt außerdem auf, welche Rollen ihr Team übernimmt und warum es ausgerechnet Star Trek geworden ist.









Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche. In Fällen aus dem echten Leben ist unser Ermittler Florian D. Weber spannenden Steuerfällen auf der Spur. Mal mehr, mal weniger alltäglich ermittelt er Umstände, Fakten, Hintergründe und Lösungsansätze seiner Gäste. Verhör(t) ist eine Produktion des Haufe Steuer Office.

