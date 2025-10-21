Podcast: Cybersicherheit in Kanzleien

Wie sicher ist Ihre Steuerkanzlei vor Cyberangriffen? Steuerberaterin und Geschäftsführerin Elisa Lutz erklärt im Gespräch mit Florian D. Weber, warum IT-Sicherheit auch für kleine Kanzleien unverzichtbar ist.

Gefahr erkannt, Gefahr gebannt? Warum IT-Sicherheit Chefsache sein muss

Für viele Steuerberaterinnen und Steuerberater bedeutet das Thema IT-Sicherheit oft das Vertrauen in externe Dienstleister. Doch wie gut sind die Systeme wirklich geschützt? Elisa Lutz, Geschäftsführerin bei awicontax Group GmbH & Co. KG und selbst Steuerberaterin, schildert eindrucksvoll die unsichtbaren Gefahren durch Phishing-Mails, Ransomware-Angriffe oder andere Formen von Cyberkriminalität. Die Schäden sind immens: Allein 2024 entstand ein Schaden von 148 Milliarden Euro durch Cyberangriffe auf deutsche Unternehmen.

Die größte Schwachstelle bleibt dabei oft der Mensch: Unachtsamkeit oder fehlendes Wissen öffnen Hackern Tür und Tor – auch in einer Branche, die sensible Mandantendaten schützt. Laut Lutz verlassen sich viele Kanzleiinhaberinnen und -inhaber blind auf ihre IT-Dienstleister, ohne grundlegende Kenntnisse über Sicherheitsmaßnahmen zu besitzen. Ein fataler Fehler.

Drei Säulen für eine sichere Kanzlei

Elisa Lutz stellt im Podcast ihr Konzept für mehr Sicherheit vor:

1. Technik: Aktualisierte Hard- und Software sowie moderne Schutzmechanismen.

2. Organisation: Klare Prozesse zur Rechtevergabe, Passwortverwaltung und regelmäßige Sicherheitsaudits.

3. Menschlicher Faktor: Schulungen zur Sensibilisierung gegen Bedrohungen wie Phishing-Mails.

Schnelle Maßnahmen mit großer Wirkung

Im Gespräch zeigt Lutz einfache Lösungen auf: Ein Passwortmanager beispielsweise hilft nicht nur bei der sicheren Verwaltung von Zugängen; regelmäßige Updates oder interne Phishing-Mail-Trainings stärken ebenfalls den Schutz Ihrer Kanzlei erheblich.









Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche. In Fällen aus dem echten Leben ist unser Ermittler Florian D. Weber spannenden Steuerfällen auf der Spur. Mal mehr, mal weniger alltäglich ermittelt er Umstände, Fakten, Hintergründe und Lösungsansätze seiner Gäste. Verhör(t) ist eine Produktion des Haufe Steuer Office.

