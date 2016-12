Öffentlichkeitsarbeit für Steuerberater

14.06.2011 | Kanzlei & Co.

Steuerberatungskanzleien können von modernen PR-Maßnahmen und klassischer Öffentlichkeitsarbeit profitieren. Unser Top-Thema zeigt, wie das funktioniert.

Was Rechtsanwälte, Architekten, Ärzte und andere freie Berufe längst erkannt haben, ist nun auch bei den Steuerberatern angekommen: Die Zeiten, in denen man sich zurücklehnen konnte, weil die Mandanten von alleine an die Türe klopfen, sind vorbei. Das Wort Akquise ist kein Fremdwort mehr. Doch wie lockt man – vor allem die lukrativen – Mandanten in die Kanzlei? Indem man sich von der grauen Masse der Kollegen abhebt, mediale Aufmerksamkeit auf sich lenkt, sich einen Namen macht – kurz: durch Öffentlichkeitsarbeit.