Infotainment für Steuerkanzlei-Mandanten

Tipp: Formulierungsvorschlag "...Sie zahlen Jahr für Jahr Ihre Steuern und wir tun alles, damit Ihre Steuerlast im Rahmen des Legalen so gering wie möglich ist. Oftmals läuft das im Hintergrund. Dabei prüfen wir beispielsweise, ob ein Investitionsabzugsbetrag für Sie in Frage kommt oder welche Abschreibungsregelungen am vorteilhaftesten sind. Erst wenn wir einen Vorteil für Sie erkennen, sprechen wir Sie an. Einige Mandanten sind jedoch jetzt auf uns zu gekommen, um die verschiedenen Steuergestaltungsmodelle für Sie prüfen zu lassen. In den sozialen Medien treten immer wieder Berater ins Rampenlicht, die hohe Steuerersparnisse versprechen bis hin zu Aussagen, dass der Urlaub und der Hund bei richtiger Gestaltung steuerlich absetzbar sind. Stichworte: Holding und Genossenschaft. Dieses Steuerspargespräch bieten wir Ihnen gerne an. Am besten kreuzen Sie an, welche Themen Sie besonders interessieren, damit wir gleich eine individuelle Einschätzung während des Termins abgeben können... Sie haben von Steuersparmodellen gehört, über die Sie gern mehr erfahren möchten? Dann teilen Sie uns diese einfach vor dem Beratungstermin mit. Sie investieren für dieses Beratungsgespräch ... EUR. Ihr Nutzen: Sie erfahren individuell auf Ihre Situation bezogen, was machbar ist und was Sinn macht und erhalten von uns konkrete Handlungsempfehlungen. Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Termin gleich über unseren Online-Buchungskalender oder rufen Sie an.