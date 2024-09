Podcast: Vom Finanzamt an die Hochschule

Prof. Dr. iur. Christoph Schmidt beschäftigt sich seit 20 Jahren mit dem Thema Steuern. Im Podcast spricht er über seine Laufbahn und seinen Weg vom Auszubildenden beim Finanzamt bis hin zum Professor an der Hochschule.

"Ich wusste zunächst nicht einmal, ob ich meine Ausbildung überhaupt anfangen kann. Dann hatte ich das große Glück, dass mir das Ganze auch noch Spaß gemacht hat." Als Christoph Schmidt sich beim Finanzamt bewirbt, hört er zunächst lange nichts. Erst auf Nachfrage wird ihm mitgeteilt, dass er seine Ausbildung dort beginnen kann.

Ohne sich vorher damit beschäftigt zu haben, startet er die Arbeit beim Finanzamt und hat Glück: Die Arbeit macht ihm Spaß. So viel Spaß, dass er sich permanent weiterentwickeln will. Er hat Ideen, will Dinge vorantreiben und selbst weiterkommen. Doch das ist beim Finanzamt gar nicht so einfach. Und so verlässt er dieses irgendwann.

Mit Lehraufträgen an verschiedenen Hochschulen im Gepäck landet er schließlich an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg. Dort hat er bis heute seine Professur. Er forscht zu steuerlichen Themen und investiert seine Zeit in die Ausbildung junger Menschen. "Das Steuerrecht ist super, aber das Steuerrecht zu erklären, ist noch viel besser", sagt er.

Wie genau verlief sein Weg? Was treibt ihn an und warum macht ihm ein Job in der Steuerwelt bis heute so viel Spaß? Darüber spricht Prof. Dr. iur. Christoph Schmidt in der aktuellen Folge von Verhör(t) mit Florian D. Weber.









Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche. In Fällen aus dem echten Leben ist unser Ermittler Florian D. Weber spannenden Steuerfällen auf der Spur. Mal mehr, mal weniger alltäglich ermittelt er Umstände, Fakten, Hintergründe und Lösungsansätze seiner Gäste. Verhör(t) ist eine Produktion des Haufe Steuer Office.

Ab sofort habt Ihr die Möglichkeit, Euch mit Feedback, Anregungen, Wünschen und allen anderen Anliegen direkt an Florian D. Weber zu wenden. Schreibt dafür einfach an: steuer-office@haufe.de.