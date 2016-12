Arbeitnehmer haben 2012 mehr in der Tasche

03.01.2012 | Kanzlei & Co.

Fast alle Arbeitnehmer werden dieses Jahr mehr Geld in der Tasche haben. Es können bis zu 160 EUR für den Durchschnittsverdiener werden.

Das Netto-Plus werde durch zahlreiche kleinere Änderungen im Steuer- und Abgabenrecht bewirkt, die jede für sich betrachtet dem Bürger nur wenig brächten. Hauptnutznießer sind Beschäftigte mit einem Jahresbruttoeinkommen zwischen 24.000 und 66.000 EUR, wie Ökonom Frank Hechtner von der Freien Universität Berlin (FU) errechnete. Die umstrittene Steuerentlastung, die 2013 folgt, werfe in vielen Fällen sogar weniger ab.

Hauptursache sind Rentenbeitrag und Arbeitnehmerpauschbetrag

Die wichtigste Änderung bringt in diesem Jahr der gesunkene Beitragssatz in der gesetzlichen Rentenversicherung. Dieser Satz, den Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu gleichen Teilen in die Rentenkasse einzahlen, reduziert sich von 19,9 auf 19,6 % des Bruttogehalts. Allein dies bringe einem Durchschnittsverdiener netto etwa 60 EUR mehr im Jahr. Zudem könnten die Beschäftigten einen größeren Teil ihrer Aufwendungen für die Altersvorsorge von der Steuer absetzen. Hinzu komme, dass im Januar erstmals die Erhöhung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags von 920 auf 1.000 Euro regulär in der Gehaltsabrechnung berücksichtigt werde.

Für viele Bezieher mittlerer Einkommen würden die Änderungen zum Jahresbeginn sogar mehr einbringen als die für 2013 angekündigten Steuersenkungen. Diese werden die Bürger nach Hechtners Berechnungen durchschnittlich um lediglich 76 EUR entlasten. Erst mit Inkrafttreten der zweiten Steuerreformstufe Anfang 2014 werden sich danach die Entlastungsbeträge merklich erhöhen.