Teilfinanzierung des Bundeshaushalts aus Beitragsgeldern verfassungswidrig
Die daraus resultierende einseitige Belastung der Beitragszahlenden verstoße laut VdK gegen das verfassungsrechtliche Gebot der Belastungsgleichheit.
Zinsfreies Darlehen geht nicht weit genug
Der am 30.07.2025 vom Bundeskabinett beschlossene Haushaltsentwurf für 2026 sieht nach Ansicht des Sozialverbandes VdK keine nachhaltige Lösung für die Finanzprobleme der Sozialversicherungen vor. "Der Haushaltsentwurf 2026 von Finanzminister Klingbeil verschärft die chronische Unterfinanzierung der gesetzlichen Pflegeversicherung", so VdK-Präsidentin Verena Bentele. "Statt im kommenden Haushaltsjahr lediglich ein zinsfreies Darlehen in Höhe von zwei Milliarden Euro bereitzustellen und weitergehende Bundeszuschüsse auszuschließen, fordere ich die Bundesregierung auf, erst einmal ihre Schulden bei den Pflegekassen zu begleichen". Derzeit prüfe der VdK Musterklagen seiner Mitglieder, da sich die Bundesregierung konsequent weigere, ihre Verpflichtungen gegenüber den Pflegekassen zu erfüllen.
Zugriff auf Beitragsgelder stellt verfassungswidrige Zweckentfremdung dar
Bentele: "Während der Corona-Pandemie wurden über den Ausgleichsfonds Gelder für gesamtgesellschaftliche Maßnahmen abgerechnet und nur zum Teil refinanziert. 5,2 Milliarden Euro sind noch offen. Das ist nicht hinnehmbar. Dieser Zugriff auf die Beitragsgelder verletzt das aus dem Grundgesetz abzuleitende Gebot der Belastungsgleichheit (Art. 3 Abs. 1 GG) und stellt damit eine verfassungswidrige Zweckentfremdung dar. Dass der Bund die Rückzahlung konsequent verweigert, erweckt den Eindruck, dass er bewusst Spardruck auf die Pflegeversicherung ausüben möchte. Das wäre klar abzulehnen."
Rentner im Minijob: Was zu beachten ist
Die Sachbezugswerte 2025
Datenübermittlung: Krankenkassen melden gezahlte Beiträge an das Finanzamt
Sozialversicherungswerte: Beitragsbemessungsgrenze (BBG) 2025
Wann besteht ein Anspruch auf Familienversicherung?
Nachforderung von Sozialversicherungsbeiträgen bei Arbeitnehmenden
Einkommensgrenze bei Familienangehörigen beachten
Ermittlung des Gesamteinkommens im Rahmen der Familienversicherung
Vorzeitiges Ende der Elternzeit bei neuer Schwangerschaft
Beitrag zur Pflegeversicherung steigt 2025
Vorzeitiges Ende der Elternzeit bei neuer Schwangerschaft
Nachforderung von Sozialversicherungsbeiträgen bei Arbeitnehmenden
Abhängige Beschäftigung oder Selbstständigkeit? Wann der Parteiwille zählt
Kommt nun doch die Anhebung des Renteneintrittsalters?
Ausweitung der Mütterrente: Auszahlung erst 2028
Pflegeversicherung mit Defizit im ersten Quartal
Betriebliche Altersversorgung für Schauspieler
Anzahl der rentenversicherungspflichtigen Minijobber bleibt stabil
Neues Urteil zur abhängigen Beschäftigung
