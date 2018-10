Digitalisierung, Integration von Flüchtlingen, Besetzungsprobleme und mehr: Die Berufsausbildung steht vor großen Herausforderungen. Einen Überblick über den Status quo der dualen Ausbildung sowie über Initiativen und Impulse für deren Weiterentwicklung gibt der aktuelle "BIBB-Jahresbericht 2016".

Digitalisierung, Integration von Flüchtlingen, Besetzungsprobleme und mehr: Die Berufsausbildung steht vor großen Herausforderungen. Einen Überblick über den Status quo der dualen Ausbildung sowie über Initiativen und Impulse für deren Weiterentwicklung gibt der aktuelle "BIBB-Jahresbericht 2016".

Beim Thema "Berufsausbildung" stehen Azubis, Ausbilder, Gewerkschafter und Politiker zurzeit vor großen Herausforderungen: Digitalisierung, Internationalisierung, Integration von Flüchtlingen, der Trend zur Akademisierung und Besetzungsprobleme.

Und immer wieder gibt es Hiobsbotschaften zu diesen Herausforderungen in der Berufsbildung zu hören – so musste Bundesbildungsministerin Johanna Wanka etwa im April bei der Vorstellung des "Berufsbildungsberichts 2017" einen neuen Höchststand von 43.500 unbesetzten Ausbildungsstellen vermelden. Auf der Bewerberseite sieht es nicht besser aus: Dem Höchsstand an unbesetzten Lehrstellen stand im April eine Zahl von 20.600 unversorgten Bewerbern gegenüber.

Berufsausbildung: Infos und Impulse aus dem "BIBB-Jahresbericht 2016"

Wie der Ausbildungsmarkt zurzeit angesichts dieser Herausforderungen dasteht, wo es besonderen Handlungsbedarf gibt und wie konkrete Maßnahmen für die Weiterentwicklung der Berufsausbildung aussehen könnten, zeigt nun der neue "BIBB-Jahresbericht 2016" des Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB). Die BIBB-Forscher versammeln darin ausgewählte Daten, Analysen und Programme zu den aktuellen Handlungsfeldern.

Ein kurzer Überblick über die Infos und Impulse, die die Bildungsforscher in ihrem Jahresbericht zu aktuellen Herausforderungen geben:

Zum Weiterlesen: