Rezensionen zu E-Rechnung SAP Analytics Cloud und Statistik

Neue Werkzeuge funktionieren nicht „auf Knopfdruck“, sondern müssen konzipiert und implementiert werden. Für diese Aufgaben präsentiert diese Ausgabe Literatur zu E-Rechnungen, zur Planung und Analyse mit SAP Analytics Cloud sowie zur Statistik.

Fachbuch zur neunen Format E-Rechnungen

Treuz, Jochen: E-Rechnungen für Dummies. Weinheim: Wiley-VCH 2025 – 280 Seiten, 25,00 EUR / E-Book 21,99 EUR

Titel- und Themenaspekte

Buch: Diese Neuerscheinung versteht sich als Leitfaden für die Einführung von E-Rechnungen. „Mit einer E-Rechnung werden Rechnungsinformationen elektronisch übermittelt, automatisiert empfangen und weiterverarbeitet. Damit wird eine durchgehend digitale Bearbeitung von der Erstellung der Rechnung bis zur Zahlung der Rechnungsbeträge möglich“. (Definition Bundesverwaltung). Die Buchreihe „Für Dummies“ behandelt die jeweiligen Fachthemen in aufgelockerter Weise.

Der Autor: Jochen Treuz begleitet den Angaben nach Unternehmen und Verwaltungen als Trainer, Berater und Projektbegleiter bei der Einführung der E-Rechnung.

Themen: 01. Die Welt der E-Rechnungen verstehen, 02. Die aktuelle Lage: Der (zu) lange Weg vom Papier zum Datensatz, 03. Die größten Herausforderungen, 04. Gleiches Recht für alle: Steuerrecht und Föderalismus, 05. Der Föderalismus wirkt: Die E-Rechnungsverordnungen von Bund und Ländern, 06. Ein Land – viele Formate: Die Rechnungsformate in Deutschland, 07. Ein Land – viele Wege: Die Vielfalt der Übertragungswege, 8. Das Projekt »E-Rechnungen einführen«, 09. Kommunikation und Change-Management, 10. Bestandsaufnahme und Umsetzung, 11. Die Verfahrensdokumentation als wesentlicher Teil des ordnungsgemäßen Rechnungswesens, 12. Was Ihre Kunden erwarten, 13. Wer kann helfen?, 14. Externe Helfer, 15. Wie geht es weiter?, 16. In zehn Schritten zur E-Rechnung, 17. Zehn Fehler, die Sie vermeiden sollten.

Buchmerkmale und Eindrücke

Dieses Buch sucht dabei zu unterstützen, notwendige Maßnahmen zu ergreifen, um elektronische Ausgangsrechnungen zu erzeugen und elektronische Eingangsrechnungen zu verarbeiten.

Dazu gliedert sich der Band in vier Themenblöcke: 1. Was Sie mit E-Rechnungen erreichen können, 2. Die passenden Rechnungsformate und Übertragungswege, 3. Erfolgreiches Umsetzungsprojekt, 4. Top-Ten-Teil (Zusammenfassungen).

Das Buch befasst sich mit grundsätzlichen, rechtlichen und technischen Aspekten im Zusammenhang mit E-Rechnungen. Dabei wählt der Autor ein schrittweises und verständliches Vorgehen.

Zwei „Schummelseiten“ vermitteln stichwortartig Hinweise und Hilfen: zu wichtigen Schritten zur Einführung der E-Rechnung, zur Fehlervermeidung, zur ganzheitlichen Umsetzung sowie weitere praktische Tipps.

Das Buch ist lesefreundlich gestaltet: Logische und übersichtliche Gliederung, vielfältige Abbildungen, Praxisbeispiele, verschiedene Symbole kennzeichnen im laufenden Text die Art von Aussagen, z. B. Beispiele.

Insgesamt ein nützliches Arbeits- und Begleitbuch zum Themenfeld E-Rechnungen.

Zur Verlagspräsentation und Leseprobe

Praxishandbuch zu SAP-Lösungen

Sidiq, Abassin: SAP Analytics Cloud, 3., aktualisierte und erweiterte Auflage. Bonn: Rheinwerk 2024 – 490 Seiten, 89,90 EUR / E-Book 89,90 EUR

Titel- und Themenaspekte

Das Buch: Die SAP Analytics Cloud (SAC) ist eine cloudbasierte Lösung von SAP, die Unternehmen dabei unterstützt, Daten zu analysieren, zu planen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Der Titel versteht sich als „Praxishandbuch“, das zeigt, wie sich SAP Analytics Cloud einrichten und nutzen lässt. Der Titel erscheint in der Reihe „SAP Press ®“, den Angaben nach eine gemeinschaftliche Initiative von SAP SE und dem Rheinwerk Verlag mit dem Ziel, Anwendern qualifiziertes SAP-Wissen zur Verfügung zu stellen.

Der Autor: Abassin Sidiq arbeitet den Angaben nach seit 2012 bei SAP und war dort von 2015 bis 2022 in der Entwicklungsorganisation für verschiedene Analytics-Lösungen tätig. Seit 2022 betreut er im Vertrieb von SAP-BTP-Lösungen strategische Partner.

Themen: 01. Einführung, 02. Architektur der Datenintegration, 03. Erste Schritte mit SAP Analytics Cloud, 04. Datenmodellierung, 05. Business Intelligence: Berichtswesen und Dashboarding, 06. Planung, 07. Predictive Analytics, 08. Funktionen des Analytics Designers, 09. SAP Digital Boardroom, 10. SAP Analytics Hub und SAP Analytics Catalog.

Buchmerkmale und Eindrücke

Dieses Buch verschafft aus Sicht des Autors „einen Überblick über die Analytics-Strategie von SAP und die Rolle von SAP Analytics Cloud“.

Ein Handbuch im Sinne einer Gesamtbetrachtung, die den Stoff dieses Fach- und Wissensgebiets in systematischer und übersichtlicher Form aufbereitet und behandelt. Zudem auch ein Handbuch im Sinne einer Anleitung oder „Gebrauchsanweisung“ zur erfolgreichen Handhabung und Nutzung des Systems.

SAP Analytics Cloud verfügt über ein breites Angebot an Funktionalitäten und Möglichkeiten, die dieses Buch zugängig macht und näher erschließt.

Verschiedene Online-Materialien erweitern das Informationsangebot. Die Überprüfung des Zugriffs verlief erfolgreich.

Diese Neuauflage richtet sich an eine breite Zielgruppe, insbesondere an Anwendende und Beratende. Wegen der besonderen Praxisnähe ist der Anspruch „Das Praxishandbuch“ berechtigt.

Textaufbau und Textstruktur sind lesefreundlich gestaltet. Eine Vielzahl von Abbildungen veranschaulicht Sachverhalte, Infoboxen heben Wichtiges hervor, die tiefe Gliederung und die Nutzung von textlichen Gestaltungselementen, z. B. Aufzählungen oder Randbemerkungen, fördert die Orientierung.

Insgesamt ein vertiefendes, aussagekräftiges Buch zu SAP-Lösungen im Bereich von Reporting, Planung und Analyse.

Verlagspräsentation mit Leseprobe

Lehr- und Übungsbuch Statistik

Grabinger, Benno: Fit fürs Studium – Statistik, 3., aktualisierte Auflage. Bonn: Rheinwerk 2024 – 461 Seiten, 19,90 EUR / E-Book 19,90 EUR

Titel- und Themenaspekte

Das Buch: Ein Statistik-Lehrbuch für gehobene Anforderungen. Ein Vorbereitungskurs fürs Studium und ein Lehr- und Übungsbuch für die anspruchsvolle Weiterbildung.

Zum Autor: Benno Grabinger ist Gymnasiallehrer und Fachberater Mathematik i. R. sowie langjähriger Autor zu mathematikdidaktischen Themen.

Die Themen: 01. Grundbegriffe der Statistik, 02. Häufigkeitsverteilungen, 03. Lügen mit Statistiken, 04. Langemaßzahlen, 05. Streuungsmaßzahlen, 06. Mehrdimensionale Merkmale, 07. Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung, 08. Spezielle Verteilungen, 09. Schätzen, 10. Testen von Hypothesen.

Buchmerkmale und Eindrücke

Statistik ist ein Teil der Mathematik, der sich damit beschäftigt, Informationen zu sammeln und auszuwerten. Damit ist die Statistik auch Gegenstand vieler Studienfächer. Die praktische Anwendung und Nutzung der Statistik erfolgt in vielen Arbeitsbereiche. Kenntnisse der Statistik sind somit nützlich und sinnvoll.

Der Band will den Angaben zufolge die Grundbegriffe von Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung verständlich machen im Hinblick auf einen Statistikkurs. Dabei nimmt das Buch nicht den Statistikkurs vorweg, sondern will Voraussetzungen zur erfolgreichen Bewältigung des Stoffs vermitteln.

Dazu gliedert sich der Band in drei Teile: Deskriptive Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Beurteilende Statistik. Das Buch baut auf gehobenen Kenntnissen der Schulmathematik auf.

Der Titel erfüllt die Anforderungen an ein gutes Lehrbuch: Übersichtliche Gliederung, ansprechendes Design, didaktisches Vorgehen.

Online-Materialien erweitert das Lernangebot. Der testweise Zugriff verlief erfolgreich.

Insgesamt ein nützliches Lehr- und Übungsbuch zur Auffrischung statistischer Kenntnisse auf gehobenem Niveau.

Verlagspräsentation mit Leseprobe