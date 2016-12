28.11.2016 | Online-Literaturforum

Bild: Haufe Online Redaktion

Zu einer guten Jahresabschlussvorbereitung gehört auch die Auffrischung bzw. Vertiefung des Fachwissens. In dieser Themenbesprechung werden Neuauflagen ausgewählter Lehr- und Übungsbücher vorgestellt.

Umfassendes Lehr- und Übungsbuch mit anspruchsvollen Aufgaben

Dieser Titel bietet Lehrbuchwissen zum deutschen Handelsrecht, zum Steuerrecht und zur internationalen Rechnungslegung nach IFRS in einem Band. Zunächst werden die Allgemeinen Grundlagen des Jahresabschlusses behandelt, u. a. Bilanztheorien im Überblick und Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung. Danach wird die Bilanz nach Handels- und Steuerrecht erörtert mit den wesentlichen Themen wie z. B. Aufbau und Gliederung sowie Bewertungen. Der dritte Teil befasst sich mit der Gewinn- und Verlustrechnung, dem Anhang oder Kapitelflussrechnung sowie dem Lagebericht. Der letzte Teil bringt eine Kurzdarstellung zu IFRS für kleine und mittlere Unternehmen. 73 Aufgaben, z. T. recht umfangreich und anspruchsvoll, mit ausführlichen Lösungen beschließen die Veröffentlichung. Auch der laufende Text weist zahlreiche Beispielaufgaben mit Lösungen auf. Viele Abbildungen, Buchungssätze erleichtern die Aufnahme des Stoffes. Ein umfangreiches Stichwortverzeichnis und ein differenziertes Inhaltsverzeichnis unterstützen den gezielten Zugriff. Aufgrund der gelungenen didaktischen Gestaltung eignet sich das Buch auch zum Selbststudium.

Heno, Rudolf: Jahresabschluss nach Handelsrecht, Steuerrecht und internationalen Standards (IFRS). 8. Auflage. Wiesbaden: Springer Gabler 2016 – 694 Seiten, 39,99 EUR

Grundlagenwissen zur Buchführung erwerben und auffrischen

Der Band vermittelt in 18 Kapiteln das Grundlagenwissen zur Buchführung und zum Jahresabschluss. Ein modernes Layout und zahlreiche didaktische Elemente sorgen für eine recht lese- und lernfreundliche Aufmachung. Beispielsweise werden kapitelweise die jeweiligen Schlüsselbegriffe ausgewiesen mit einem Verweis auf die jeweiligen Textstellen. Das Buch enthält zahlreiche Übungen. Die Lösungshinweise finden sich unter einer angegebenen Internetadresse. Die Überprüfung dieser Angaben verlief erfolgreich. Unter der Internetadresse des Buches finden sich zudem eine Reihe ergänzender Materialien. Allerdings sind nicht alle Zusatzmaterialien frei zugängig. Der Zugriff auf den Unterricht begleitende Übungen, Lösungen usw. ist über ein Passwort möglich. Das Buch richtet sich an einen breiten Kreis Lernender, an Lehrende, denen Lernmaterialien angeboten werden, sowie an Selbstständige, die sich mit Fragen des Jahresabschlusses befassen müssen. Es ist gut verständlich und eignet sich vor allem als Einstiegshilfe und zum Wiederholen und Auffrischen von Grundlagenwissen.

Schäfer‑Kunz, Jan: Buchführung und Jahresabschluss: Auf der Grundlage der Kontenrahmen SKR03, SKR04 und IKR. 2., überarbeitete Auflage. Stuttgart: Schäffer-Poeschel 2016 – 624 Seiten, 34,95 EUR

Standardwerk für Studierende und Praktiker

Ein führendes Standardbuch, das sich sowohl an Studierende als auch an Praktiker werden. Es bietet fundiertes Grundwissen zum Jahresabschluss und zur Jahresabschlussanalyse. Aus Sicht der Autoren ist dieses Werk gedacht als Lerngrundlage zur Einarbeitung in die Probleme der Erstellung und Auswertung von Jahresabschlüssen. Es lässt sich einerseits als Lehrbuch zur Erarbeitung von Kenntnissen und Fähigkeiten einsetzen, andererseits auch als Nachschlagewerk nutzen. Das detaillierte Inhaltsverzeichnis und das detaillierte Stichwortverzeichnis unterstützen den gezielten Zugriff. Die vielen zweifarbigen Abbildungen sowie die zahlreichen Beispiele bereichern das Buch. Randbemerkungen fördern die Orientierung. Kontrollfragen (ohne Lösung bzw. im Text) fördern die Erarbeitung des Lernstoffs.

Coenenberg, Adolf G. / Haller, Axel / Schultze, Wolfgang: Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse: Betriebswirtschaftliche, handelsrechtliche, steuerrechtliche und internationale Grundlagen - HGB, IAS/IFRS, US-GAAP, DRS. 24., überarbeitete Auflage. Stuttgart: Schäffer-Poeschel 2016 – 1.422 Seiten, 49,95 EUR / E-Book 49,95 EUR.

Absicherung und Vertiefung des Wissens durch ergänzendes Übungsbuch

Dieser Aufgaben- und Lösungsband ist als ergänzende und vertiefende Lernhilfe zum Lehrbuch dieses Autorenteams gedacht (siehe auch in dieser Themenbesprechung). Insgesamt 22 Kapitel behandeln die Erstellung des Jahresabschlusses, die Analyse des Jahresabschlusses sowie Theorien des Jahresabschlusses. Eine Vielzahl von Aufgaben mit ausführlichen Lösungshinweisen unterstützen den Leser, seine Fähigkeiten und Kenntnisse im Bereich des Jahresabschlusses und der Jahresabschlussanalyse zu festigen. Der Band geht über das Basiswissen hinaus und bringt zahlreiche Vertiefungen.

Coenenberg, Adolf G. / Haller, Axel / Schultze, Wolfgang: Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse: Aufgaben und Lösungen. 16., überarbeitete Auflage. Stuttgart: Schäffer-Poeschel 2016 – 448 Seiten, gedrucktes Buch (Broschur) 24,95 EUR / E-Book 24,95 EUR.

Kompakter Überblick mit Grundlagen und Aufgaben zu HGB und IFRS

Das Lehrbuch bietet einen kompakten Überblick über die deutschen und internationalen Rechnungslegungsvorschriften. Behandelt werden die Grundlagen von HGB und IFRS in einer praxisbezogenen Ausrichtung. 92 Abbildungen veranschaulichen den Stoff. Zahlreiche Beispiele verdeutlichen die Ausführungen. 104 Aufgaben mit Lösungshinweise unterstützen die Erarbeitung des Stoffes. Ein Einführungswerk als Begleitliteratur für Studium und Weiterbildung sowie zum Selbststudium.

Quick, Reiner / Wolz, Matthias: Bilanzierung in Fällen: Grundlagen, Aufgaben und Lösungen nach HGB und IFRS. 6, überarbeitete Auflage. Stuttgart: Schäffer-Poeschel 2016 – 440 Seiten, gedrucktes Buch (Broschur) 29,95 EUR / E-Book 29,95 EUR

