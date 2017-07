Umstrittenes Netzdurchsetzungsgesetz kommt zum 1.10.2017

04.07.2017 | Hate Speech im Netz

Die Löschpflichten von Facebook Co. werden strenger, die Geldbußen höher. Droht Meinungs-Zensur?

In Sozialen Netzwerken wabert Hass und es wuchern Beleidigungen. Löschungen hinken hinterher. Das Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken soll das ändern. Aggressiven und hasserfüllten Posts soll damit ein Riegel vorgeschoben werden. Kritiker befürchten jedoch das Ende der Meinungsfreiheit im Netz. Das Gesetz soll am 1.10.2017 in Kraft treten.

Youtube, Twitter, Facebook & Co sollen gezwungen werden, künftig konsequenter gegen Hass-Posts und Fake-News vorzugehen. Die entsprechende Neuregelung hat der Bundestag nun mit dem Netzdurchsetzungsgesetz verabschiedet.

Mit dem neuen Gesetz sollen vor allem die Betreiber der großen sozialen Netzwerke wie Facebook oder Twitter in die Pflicht genommen werden, Falschmeldungen und andere offensichtlich strafbaren Inhalte wie Beleidigungen etc. schneller zu löschen als bislang.

Netzdurchsetzungsgesetz vom Bundestag verabschiedet

Trotz einiger Nachbesserungen am ursprünglichen Gesetzentwurf stößt das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) nach wie vor bei unterschiedlichsten Interessensgruppen auf heftige Ablehnung. Da auch der Bundesrat dem Gesetz wohl zustimmen wird, fordert beispielsweise der Deutsche Journalisten-Verband bereits jetzt den Bundespräsidenten auf, das Gesetz noch zu stoppen.

Krasse Inhalt laut NetzDG innerhalb von 24 h zu löschen

Bisher gab es viele Beschwerden an der Löschpraxis im Netz. Das soll sich mit dem Netzdurchsetzungsgesetz ab Oktober durch hohe Strafen und strenge Zeitvorgaben ändern:

Offensichtlich strafbare Inhalte sollen innerhalb von 24 Stunden nach Eingang einer Beschwerde gelöscht bzw. gesperrt werden, andernfalls drohen empfindliche Strafen von bis zu 50 Millionen Euro .

. weitere rechtswidrige Inhalte haben die Plattformbetreiber innerhalb von sieben Tagen zu löschen oder zu sperren.

Logistisch, aber auch rechtlich, ist das eine Herausforderung.

Entscheidung an Kontrollgremium abgeben

Die Betreiber sollen die Möglichkeit bekommen, die Entscheidung über solche nicht direkt als solche zu erkennende möglicherweise rechtswidrige Einträge an eine Art freiwillige Selbstkontrolle abzugeben, die dann die Entscheidung trifft.

Diese Selbstkontrolle muss staatlich zugelassen werden und soll vom Justizministerium überwacht werden.

Finanziert werden muss diese Einrichtung von den Betreibern der Dienste, die zudem auch eine inländische Kontaktstelle für Strafverfolger einrichten müssen.

müssen. Diese Kontaktstelle muss Anfragen der Behörden innerhalb von 48 Stunden erschöpfend beantworten, ansonsten drohen auch hier Bußgelder.

Vor Verabschiedung des Gesetzes hat der Gesetzgeber damit auf die heftige Kritik am Entwurf reagiert und noch schnell die Möglichkeit geschaffen, die Entscheidung über die Rechtswidrigkeit von Inhalten an ein besonderes, übergeordnetes Gremium zu übertragen („regulierte Selbstregulierung“), allerdings nur bei nicht offensichtlich rechtswidrigen Inhalten.

Für offensichtlich rechtswidrige Inhalte gilt weiterhin die Entscheidungsverpflichtung für den Plattformbetreiber innerhalb von 24 Stunden.

Kritiker halten die Unterscheidung zwischen „offensichtlich rechtswidrig“ und „nicht offensichtlich rechtswidrig“, die der Plattformbetreiber im Voraus treffen muss, aber schon für äußerst schwierig, da der Gesetzestext hier keinerlei Entscheidungshilfe vorsieht und keine Kriterien für die Unterscheidung an die Hand gibt.

Obligatorisches Beschwerdemanagement

Bundesjustizminister Heiko Maas steht trotz Gegenwind voll hinter dem Gesetzestext, der die Netzwerkbetreiber zwingt,

den Usern ein leicht überschaubares und ständig verfügbares Verfahren

zur Übermittlung ihrer Beschwerden

zur Verfügung zu stellen.

Die Netzwerkbetreiber sind also qua Automatismus verpflichtet, die Beschwerden unverzüglich auf ihre strafrechtliche Relevanz zu überprüfen.

Netzdurchsetzungsgesetz gibt Definition neuer Pflichten

Der Bundesjustizminister hatte für die derzeitigen Zustände im Netz den Begriff des „verbalen Faustrechts“ geprägt.

Kommt der Plattformbetreiber künftig der Verpflichtung zur Einrichtung eines Beschwerdemanagements nicht nach, können Geldbußen verhängt werden.

Diese können eine Höhe von bis zu 50 Millionen Euro erreichen.

Zwar hatte die Regierungskoalition noch erhebliche Änderungen am ursprünglichen Gesetzentwurf vorgenommen, doch reicht dies den zahlreichen Kritikern bei weitem nicht aus.