23.09.2016 | Netzwerk Compliance e.V.

Netzwerk Compliance e.V.: das Forum für den Erfahrungsaustausch zwischen Compliance-Experten

Bild: Haufe Online Redaktion

Ziel des Netzwerk Compliance e.V. ist es, den Erfahrungsaustausch zwischen Compliance-Experten zu fördern, über aktuelle Herausforderungen zu diskutieren und gezielt Wissen zu vermitteln - damit sich kleine Störgeräusche nicht zu großen Skandalen entwickeln. Am 26. September startet die nächste Veranstaltungsreihe.

Seit 2007 kommen im Frühjahr und im Herbst Compliance-Experten zu Vorträgen hochkarätiger Referenten und zum intensiven Erfahrungsaustausch zusammen. Nun geht es wieder los.

Netzwerk Compliance e.V.: Veranstaltungsreihe im Herbst für Compliance-Experten von Compliance-Experten

27. und 28.Oktober 2016: 9. Münchener Compliance Symposium

10. November 2016: Arbeitsgruppentreffen der AG Kartellrecht

Mehr zu den Veranstaltungen erfahren Sie auf der Homepage des Netzwerk Compliance e.V.

16. November 2016: 15. Frankfurter Symposium Compliance & Unternehmenssicherheit

Auch in diesem Jahr können die Mitglieder des Netzwerk Compliance e.V. wieder kostenfrei am „15. Frankfurter Symposium Compliance und Unternehmenssicherheit“ teilnehmen.

Die Veranstaltung richtet sich exklusiv an Compliance-Verantwortliche, Unternehmensjuristen und Vertreter der Unternehmenssicherheit sowie Vertreter aus Politik und Wissenschaft mit thematischem Bezug zur Veranstaltung. Das Programm des 15. Frankfurter Symposium Compliance & Unternehmenssicherheit finden Sie hier.