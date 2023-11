Datenschutz als kontinuierlicher Prozess und Gemeinschaftsaufgabe

Datenschutz im Blick: Erfahren Sie, warum Datenschutz eine gemeinschaftliche Verantwortung ist und wie ein solides Fundament für den kontinuierlichen Prozess unverzichtbar ist. Die Minimierung von Daten und transparente Kommunikation nach außen sind Schlüssel zum Vertrauensaufbau. Holen Sie sich wertvolle Einblicke, um Datenschutz in Ihrem Unternehmen zu stärken.

Es gibt sicherlich viele Themen im Arbeitsalltag Ihres Unternehmens, bei denen ein Datenschutz-Check nützlich wäre. In diesem Artikel wurden jedoch nur die wichtigsten Eckpfeiler behandelt, von denen gute Praktiken abgeleitet werden können. Insbesondere verweist das Thema Datenminimierung logischerweise auf den allgemeinen Umgang mit personenbezogenen Daten – eine große Verantwortung. Dies kann nicht vermieden werden und erfordert daher besondere Vorsicht im Umgang damit. Durch die Minimierung von Daten wird diese Verantwortung reduziert. Und nicht nur das: Zeigen Sie diese Praxis nach außen! Das Signal an Kund*innen und Partnerunternehmen, dass Ihr Unternehmen hier besonders vorsichtig ist, schafft Vertrauen und eine gute Partnerschaft.

Zuletzt geht es noch um zwei Punkte, die etwas oberhalb des konkreten Arbeitsalltags liegen.

Punkt 1 ist, dass es sich bei Datenschutz um eine Gemeinschaftsaufgabe handelt. Das bedeutet, dass seine Bedeutung wie das Thema Nachhaltigkeit im Bewusstsein aller Mitarbeiter verankert sein sollte. Gemäß Art. 39 der DSGVO obliegt es nicht dem Datenschutzbeauftragten, den Datenschutz zu gewährleisten, sondern vielmehr die Geschäftsleitung und die Mitarbeitenden in Bezug auf die datenschutzkonforme Datenverarbeitung zu beraten (1). Die Umsetzung liegt in der Verantwortung aller.

Der zweite Punkt ist, dass Datenschutz als kontinuierlicher Prozess betrachtet werden muss. Es ist am besten, auf einem solchen soliden Fundament aufzubauen. Es gibt keinen endgültigen Punkt, an dem alle Aufgaben abgeschlossen sind, sondern stetige Anpassungen sind erforderlich. Dabei fallen diese Anpassungen umso leichter, je solider die Prozesse und Strukturen bereits etabliert sind. Durch die Einbindung der Handhabung von Daten in diese Prozesse und Strukturen können Sie Ihre Arbeitsweise verbessern. Die Stabilität eines Hauses wird nicht durch seine Fassade, sondern durch sein Fundament bestimmt.

(1) Kramer 2020: 8