Best Practices: Vorbildliche Unternehmen im Datenschutz

Vorbilder im Datenschutz: Unternehmen, die Datenschutz exzellent umsetzen und transparent kommunizieren. Lesen Sie, wie die Charité, WeTell GmbH, GreenDataProtection GmbH & Co KG und REISSWOLF International AG Datenschutz in Einklang mit Nachhaltigkeit bringen. Lernen Sie, wie Sie Vertrauen gewinnen und Ihr Unternehmen von der Konkurrenz abheben.

Wie eingangs beschrieben, werden im Folgenden Unternehmen gezeigt, die den Datenschutz vorbildlich umsetzen und transparent kommunizieren. Denn auf diese zwei Schritte – Umsetzung und Kommunikation – kommt es für die Abgrenzung zum Wettbewerb an.

Best Practice 1: Die Charité in Berlin (1).

Dieses bekannte Klinikum muss sich eher weniger vom Wettbewerb abgrenzen. Aber ein Klinikum ist eine Einrichtung, die besonderes Vertrauen benötigt. Konsequent umgesetzt ist das auch in der Datenschutzerklärung. Sie ist ein wahres Paradebeispiel für verständliche und transparente Kommunikation. Nutzen Sie dieses Beispiel, um zu zeigen, dass auch Sie ein Unternehmen führen, dem mit gutem Gewissen Vertrauen geschenkt werden kann.

Die Besuchenden werden auf der Seite der Charité an die Hand genommen und Schritt für Schritt durch den Sinn und Zweck des Datenschutzes und dessen Umgang durch die Charité geführt. Um einen Textmonolithen zu vermeiden, ist der Text mit ausklappbaren Zwischenüberschriften versehen. Begriffe wie ‚Cookies‘ werden nicht vorausgesetzt, sondern in einfachen Worten erklärt, bevor dann beschrieben wird, warum und wie die Charité Cookies einsetzt. Die Datenschutzerklärung geht auch auf Prozesse wie die routinemäßige Löschung personenbezogener Daten ein. Die Löschfristen werden in den Zwischenüberschriften jeweils einzeln aufgeführt. Ein weiterer Pluspunkt ist der Einsatz des Analytics-Tools Matomo, das im Gegensatz zu Google Analytics datenschutzfreundlich und quelloffen ist (2). Auch dessen Funktion wird erklärt. Und zuletzt: Die Datenschutzerklärung ist dynamisch und meldet im Abschnitt zu Matomo zurück, wenn die Besuchenden die ‚Do not Track‘-Funktion ihres Browsers aktiviert haben. Ist die Funktion aktiviert, respektiert die Charité ausdrücklich diesen Wunsch und unterbindet die Funktion des Analytics-Tools – im Gegensatz zu vielen anderen Webseiten.

Best Practice 2: WeTell GmbH

Bei diesem Mobilfunkanbieter, der sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat, wird Datenschutz ganz besonders betont. Das beginnt gleich beim obligatorischen Cookie-Banner, der mit einem einfachen Klick die optionalen Cookies ausschaltet. Übertitelt ist der Banner mit „WeTell steht für Datenschutz“. Auf einer eigenen Unterseite (3) wird den Besuchenden ausführlich dargestellt, warum Datenschutz ein besonders wichtiges Thema ist und wie WeTell im Gegensatz zu anderen Mobilfunkanbietern mit dem Thema umgeht – bspw. werden nur die absolut notwendigen Daten gesammelt und diese so kurz wie möglich gespeichert. Das ist in dieser Branche eine Besonderheit, da im Bereich Mobilfunk eine große Menge sensibler Daten, z. B. über das Telefonierverhalten, Anzahl der Gespräche und Gesprächspartner*innen anfällt. Betont wird die Verantwortung des Unternehmens im Umgang mit diesen Daten und der Wunsch, mit diesem herausstechenden Umgang mit Datenschutz andere Anbieter ebenfalls zu inspirieren. Dies ist angesichts der Tatsache, dass Anbieter wie Vodafone oder Telefónica O2 in großem Umfang und ohne das notwendige Einverständnis der Nutzenden Details der Vertragsdaten an die SCHUFA übermitteln (4) nur zu begrüßen.

Best Practices 3: GreenDataProtection GmbH & Co.KG (GreenDP) und REISSWOLF International AG

Beide Unternehmen arbeiten in der datenschutz-sensiblen Branche der Aktenvernichtung. Sie schlagen beide in der Außenkommunikation die Strategie ein, Datenschutz und Nachhaltigkeit miteinander zu verknüpfen. GreenDP recycelt die vernichteten Unterlagen und bereitet sie als Recycling-Papier wieder auf. So könne die Kundschaft „mit einer Notwendigkeit einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz“ leisten (5). Die Reisswolf AG verknüpft die beiden Themen Datenschutz und Nachhaltigkeit dadurch, dass das Unternehmen vor kurzem erfolgreich das Audit für die Einführung und kontinuierliche Verbesserung eines betrieblichen Umweltmanagementsystems bestanden hat. Dieser Umstand wird in den Pressemitteilungen u. a. als Möglichkeit gesehen, die Marke des Unternehmens zu stärken und die Beziehung zur Kundschaft zu verbessern (6).





