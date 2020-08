Fortbildung der Fachkraft für Arbeitssicherheit

Sicherheitstechnische Betreuung: Fachkräfte für Arbeitssicherheit - wie groß ist der Bedarf in Deutschland?

Gibt es in Deutschland genügend Fachkräfte für Arbeitssicherheit? Und sind diese so qualifiziert, dass sie auch noch in 10 Jahren den Anforderungen der Arbeitswelt, die sich ständig wandelt, gerecht werden? Diese Fragen beantwortet eine Studie der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA). Weiter