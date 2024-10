Podcast: Der Weg zum guten Verdienst

"Es gibt eigentlich keine Steuerberater, die mehr als 30 Stunden pro Woche arbeiten müssen und trotzdem nicht problemlos mehr als 100.00 Euro pro Jahr verdienen können", das sagt Steuerberater Michael Wohlfart. Er berät Steuerberaterinnen und Steuerberater und schaut mit ihnen dabei auf ein Thema, über das allgemein nicht gerne offen gesprochen wird: der Verdienst. Welche Tipps er dabei seinen Kolleginnen und Kollegen gibt und warum er das Ganze von Zypern aus macht, erzählt er im Verhör(t) Podcast.

"Es gibt ja im Prinzip zwei Komponenten. Das eine ist der gute Verdienst, das andere ist die Menge der Stunden, die ich arbeite."

Ein gutes Gehalt geht automatisch mit vielen Stunden Arbeit einher. Das scheint zumindest auf der ersten Blick meist so zu sein. Michael Wohlfart jedoch ist anderer Meinung. Er sagt, dass das nicht zwingend so sein muss und dass Steuerberater:innen ausnahmslos in der Lage sind, ihr eigenes Leben zu gestalten. In finanzieller, aber auch in sonstiger Hinsicht. Sie müssen es nur wollen und sie müssen sich bewusst dafür entscheiden.

Bild: Klara Ventz Fotografie Steuerberater Michael Wohlfart berät andere Steuerberater, unter anderem zum Thema Verdienst.

Aber: Wie sieht das aus? Wie lässt sich das auf alle Steuerberater:innen übertragen und was steckt wirklich dahinter?

Diese Fragen beantwortet Michael Wohlfart im aktuellen Verhör.









