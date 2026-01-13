Podcast: Achtsamkeit im Steueralltag
Achtsamkeit als Schlüssel zur Veränderung
Der Jahresbeginn lädt zum Innehalten ein. Viele nehmen sich vor, Dinge zu ändern, doch warum scheitern Vorsätze oft? Florian D. Weber und Carina Matussek gehen dieser Frage nach und beleuchten, wie Achtsamkeit helfen kann, nachhaltige Veränderungen umzusetzen – beruflich und privat.
Carina Matussek, selbst erfahren in der Steuerbranche, erklärt, warum Stress oft nicht von außen kommt, sondern durch unsere Reaktionen darauf. "Achtsamkeit ist keine Technik – sie ist eine innere Haltung", sagt sie. Dabei geht es nicht um Spiritualität, sondern um Bewusstsein, Selbstwahrnehmung und den Umgang mit Daueranspannung.
Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche. In Fällen aus dem echten Leben ist unser Ermittler Florian D. Weber spannenden Steuerfällen auf der Spur. Mal mehr, mal weniger alltäglich ermittelt er Umstände, Fakten, Hintergründe und Lösungsansätze seiner Gäste. Verhör(t) ist eine Produktion des Haufe Steuer Office.
Ab sofort habt ihr die Möglichkeit, Euch mit Feedback, Anregungen, Wünschen und allen anderen Anliegen direkt an Florian D. Weber zu wenden. Schreibt dafür einfach an: steuer-office@haufe.de.
-
Podcast: Achtsamkeit im Steueralltag
13.01.2026
-
Steuerberatung 2026: Drei Entwicklungen, die das Kanzleijahr prägen werden
07.01.2026
-
2025: Der Beginn der "KI-Ära" in der Steuerberatung
23.12.2025
-
Steuerfachangestellte nur noch "zu 50 Prozent automatisierbar"
22.12.2025
-
Warum Steuerberater heute auch Unternehmensberater sein müssen
11.12.2025
-
Diese Kanzlei stellt Gemeinwohl über Gewinnmaximierung
04.12.2025
-
Podcast: Wie KI die Steuerbranche revolutioniert
02.12.20253
-
Verhör(t)-Adventskalender: Jeden Tag eine Inspiration
01.12.2025
-
Entwicklung der Steuerberatungsbranche in Zeiten von KI & Venture Capital
27.11.2025
-
Einfach anfangen: Wie KI den Kanzleialltag erleichtert
20.11.2025