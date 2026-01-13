Podcast: Achtsamkeit im Steueralltag

In der aktuellen Folge von Verhör(t) spricht Florian D. Weber mit Coach und Resilienz-Expertin Carina Matussek über Achtsamkeit im Berufsalltag. Ein Thema, das gerade in der Steuerbranche überraschend relevant ist – und weit mehr als Räucherstäbchen und Esoterik bietet.

Achtsamkeit als Schlüssel zur Veränderung

Der Jahresbeginn lädt zum Innehalten ein. Viele nehmen sich vor, Dinge zu ändern, doch warum scheitern Vorsätze oft? Florian D. Weber und Carina Matussek gehen dieser Frage nach und beleuchten, wie Achtsamkeit helfen kann, nachhaltige Veränderungen umzusetzen – beruflich und privat.

Carina Matussek, selbst erfahren in der Steuerbranche, erklärt, warum Stress oft nicht von außen kommt, sondern durch unsere Reaktionen darauf. "Achtsamkeit ist keine Technik – sie ist eine innere Haltung", sagt sie. Dabei geht es nicht um Spiritualität, sondern um Bewusstsein, Selbstwahrnehmung und den Umgang mit Daueranspannung.









Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche. In Fällen aus dem echten Leben ist unser Ermittler Florian D. Weber spannenden Steuerfällen auf der Spur. Mal mehr, mal weniger alltäglich ermittelt er Umstände, Fakten, Hintergründe und Lösungsansätze seiner Gäste. Verhör(t) ist eine Produktion des Haufe Steuer Office.

Bild: Haufe Online Redaktion

Ab sofort habt ihr die Möglichkeit, Euch mit Feedback, Anregungen, Wünschen und allen anderen Anliegen direkt an Florian D. Weber zu wenden. Schreibt dafür einfach an: steuer-office@haufe.de.