Die Bundessteuer­beraterkammer (BStBK) weist darauf hin, dass Abschluss "Steuer­fachwirt" seit dem 1.8.2025 offiziell auf dem Niveau 6 des Deutschen Qualifikations­rahmens (DQR) eingestuft und in die Liste der zuge­ordneten Qualifika­tionen aufge­nommen wurde.

Für diese Stärkung der beruf­lichen Fortbildung hab e sich die BStBK seit Langem eingsetzt. Auf ihre Initiative hin hätten die Gremien­mitglieder des DQR beschlossen , das Kompetenz­niveau des Steuer­fachwirts erstmals zuzu­ordnen.

Auf einer Stufe mit dem akade­mischen Bachelor­abschluss

BStBK-Präsident Prof. Dr. Hartmut Schwab erklärt: "Die Ein­stufung wertet die berufliche Fort­bildung zum Steuer­fachwirt weiter auf und macht die hohe Qualität des Ab­schlusses europa­weit sichtbar. Jetzt ist die Fort­bildung auf einer Stufe mit dem akade­mischen Bachelor­abschluss. Dadurch gewinnt der Beruf nicht nur an Attrakti­vität, sondern eröffnet enga­gierten Fach­kräften auch neue Entwicklungs­perspektiven."

Wie der die BStBK schreibt, wird durch die Zu­ordnung auf einer Ebene mit dem Bachelor-Niveau das anspruchs­volle Qualifikations­profil der Fort­bildung aner­kannt: "Steuerfach­wirte übernehmen eigenver­antwortlich komplexe fachliche Aufgaben, analy­sieren Problem­stellungen und steuern Prozesse in ihrem beruf­lichen Umfeld."

Quelle: BStBk, Pressemitteilung v. 4.8.2025