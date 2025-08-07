Steuerfachwirt als berufliche Fortbildung gestärkt
Für diese Stärkung der beruflichen Fortbildung hab e sich die BStBK seit Langem eingsetzt. Auf ihre Initiative hin hätten die Gremienmitglieder des DQR beschlossen , das Kompetenzniveau des Steuerfachwirts erstmals zuzuordnen.
Auf einer Stufe mit dem akademischen Bachelorabschluss
BStBK-Präsident Prof. Dr. Hartmut Schwab erklärt: "Die Einstufung wertet die berufliche Fortbildung zum Steuerfachwirt weiter auf und macht die hohe Qualität des Abschlusses europaweit sichtbar. Jetzt ist die Fortbildung auf einer Stufe mit dem akademischen Bachelorabschluss. Dadurch gewinnt der Beruf nicht nur an Attraktivität, sondern eröffnet engagierten Fachkräften auch neue Entwicklungsperspektiven."
Wie der die BStBK schreibt, wird durch die Zuordnung auf einer Ebene mit dem Bachelor-Niveau das anspruchsvolle Qualifikationsprofil der Fortbildung anerkannt: "Steuerfachwirte übernehmen eigenverantwortlich komplexe fachliche Aufgaben, analysieren Problemstellungen und steuern Prozesse in ihrem beruflichen Umfeld."
