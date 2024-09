Vom 13. bis zum 15.10.2024 findet der 47. Deutsche Steuerberatertag in Hamburg statt. Das Haufe-Team präsentiert dort unter anderem das neue Haufe SteuerBriefing.

Die Jahreskonferenz des Deutschen Steuerberaterverbandes e.V. bietet neben einem umfangreichen Fachprogramm und einer großzügigen Fachausstellung auch Raum für Netzwerkpflege. Ort der Konferenz wird das Congress Center Hamburg sein.

Wie im letzten Jahr ist es für diejenigen, die sich ausschließlich durch die Fachausstellung und das Expo Forum inspirieren lassen wollen, möglich, nur ein Fachausstellungsticket zu erwerben.

Das erwartet Sie am Haufe Stand

Auch Haufe ist in der großen Fachausstellung vertreten. An Stand Y09 (2. Obergeschoss, Foyer Y) erwarten Sie in diesem Jahr die folgenden Highlights:

CoPilot Tax, der neue KI-Assistent in Haufe Steuer Office. Der CoPilot Tax beantwortet Ihre Steuerfragen auf Basis der rechtssicheren Fachinhalte der Fachdatenbank. Kommen Sie vorbei, stellen Sie Ihre Fragen und lassen Sie sich von den Antworten überzeugen.

Der CoPilot Tax beantwortet Ihre Steuerfragen auf Basis der rechtssicheren Fachinhalte der Fachdatenbank. Kommen Sie vorbei, stellen Sie Ihre Fragen und lassen Sie sich von den Antworten überzeugen. Noch nicht genug von KI? Lassen Sie Ihr Porträt mit Hilfe von KI als Karikatur zeichnen. Unsere Stand-Aktion macht es möglich, Sie werden staunen!

mit Hilfe von KI als Karikatur zeichnen. Unsere macht es möglich, Sie werden staunen! Als besonderes Highlight feiern wir die Premiere von Haufe SteuerBriefing. Mit dieser Lösung erstellen Sie verständliche Mandanteninformationen schnell und einfach. Probieren Sie die neue Lösung live am Stand aus!

von Mit dieser Lösung erstellen Sie Probieren Sie die neue Lösung live am Stand aus! Und eine extra Portion Glück gibt es ebenfalls mit unseren eigens für Steuerprofis gebackenen Glückskeksen. Die müssen Sie probieren!

Kommen Sie gerne vorbei. Das Haufe-Team freut sich, Sie persönlich am Stand zu begrüßen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen und nehmen uns gerne Zeit für ein Gespräch oder eine individuelle Beratung zu unseren Lösungen.

Steuerliche Fachthemen auf dem Deutschen Steuerberatertag 2024

Folgende steuerliche Fachthemen werden u.a. behandelt:

Betriebsprüfung: Aktuelles aus der Rechtsprechung und künftige Entwicklungen

Influencer, Youtuber, Streamer & Co. in der Umsatzsteuer und Ertragsteuer

Brennpunkt Umsatzsteuer

Ertragsteuerliche Praxisprobleme

Nachhaltigkeits-Reporting

Speziell für Fachberater für Unternehmensnachfolge: aktuelle Fragestellungen

Kanzleimanagement auf dem Deutschen Steuerberatertag 2024

Themen rund um das Kanzleimanagement werden ebenfalls beleuchtet, u.a.:

Fachkräfte für die Steuerberatung gewinnen

Transformation der Geschäftswelt und ihre Konsequenzen

Variable Vergütung von Mitarbeitenden in Steuerberatungskanzleien

Cyberattacken – eine sehr reale Bedrohung für Ihre Kanzlei!

Die E-Rechnung kommt. Was nun?

Mission Menschenkenntnis – Die Kunst, Menschen zu lesen

Enthusiasmus in der Steuerberatung

Brauchen und können Steuerberater New Work?

Steuerberatung 2025: Neue Wege, neue Chancen

Betriebswirtschaftliche Beratung durch Steuerberater

Benefits für Kanzlei und Mandanten

Programm und Veranstaltungs-Tickets

Detaillierte Informationen zu Format, Akteuren und Inhalten finden Sie unter www.steuerberatertag.de. Dort können auch Veranstaltungs-Tickets zum Preis von 849 EUR (zzgl. USt.) bezogen werden. Das Fachausstellungsticket kostet 69,00 EUR zzgl. USt. pro Tag inklusive Verpflegung.