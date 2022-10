Weniger junge Menschen in Heimen und Pflegefamilien

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany Mehr als 200.000 junge Menschen sind in Heimen und Pflegefamilien untergebracht.

Das Statistische Bundesamt hat die Zahlen der in einem Heim oder in Pflegefamilien lebenden Kinder und Jugendlichen veröffentlicht. Demnach lebten im Jahr 2021 ca. 122.700 junge Menschen in einem Heim, weitere 87.300 in einer Pflegefamilie. Im Vergleich zu 2020 sind das 3 % weniger.