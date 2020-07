AOK Baden-Württemberg erhält millionenschwere DSGVO-Strafen

Kunden-Authentifizierung am Telefon: DSGVO-Bußgeld in Millionenhöhe wegen in der Hotline ausgeplauderter Kundendaten

Der Bundesdatenschutzbeauftragte hat ein Millionenbußgeld gegen das Telekommunikationsunternehmen 1&1 verhängt. Knapp 10 Millionen soll der Konzern zahlen, weil Mitarbeiter an der telefonischen Hotline personenbezogene Daten von Kunden an Anrufer weitergegeben hatten, ohne deren Identität ausreichend zu überprüfen. Das Unternehmen hält die Höhe des Bußgelds für völlig unangemessen und will dagegen klagen. Weiter