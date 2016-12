23.03.2016 | News Unternehmen

Postbank steigert Neugeschäft in der Baufinanzierung um 16 Prozent

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Die Postbank hat das Neugeschäft in der Baufinanzierung 2015 im Vergleich zum Vorjahr auf 10,5 Milliarden Euro (plus 16 Prozent) gesteigert, neu vergebene Kredite an Firmenkunden wuchsen auf 1,2 Milliarden Euro (plus 17 Prozent), gewerbliche Immobilienfinanzierungen auf 2,8 Milliarden Euro (plus 15 Prozent). Außerdem hat die Deutsche Postbank AG ihren Anteil an der Hypoport AG auf knapp fünf Prozent gesenkt.mehr