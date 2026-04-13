Frank Bollinger

Frank Bollinger

Redakteur Personalmagazin

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Frank Bollinger ist Redakteur von "personalmagazin" für das Thema Arbeitsrecht. Er verfolgt sowohl die europäischen und nationalen gesetzgeberischen Aktivitäten auf diesem Rechtsgebiet als auch die Rechtsprechung der Arbeitsgerichte und informiert die Zielgruppe der arbeitsrechtlich Interessierten über die jüngsten Entwicklungen, die aktuelle Rechtsprechung und über die Konsequenzen, die beides für die personalrechtliche Praxis hat.

Frank Bollinger studierte Rechtswissenschaften an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und absolvierte sein Referendariat am Landgericht Freiburg. Bereits zu diesem Zeitpunkt war das Arbeitsrecht sein Wahl- und Lieblingsfach. Nach einer ersten, knapp zweijährigen Tätigkeit in einer im Gesundheitswesen tätigen Unternehmensgruppe wechselte er zum damaligen Haufe-Verlag und arbeitet seit 1998 in verschiedenen Funktionen in der Haufe Group, seit 2019 als Redaktionsmitglied beim "personalmagazin".

Themen

Arbeitsrecht

Rechtsprechung

BAG-Urteil

33 Artikel von diesem Autor

Wettbewerbsverbot verhindert Jobwechsel zum Konkurrenten
Junger Erwachsener mit Tape beklebtem Mund
News 13.04.2026 Urteil

Arbeitgeber wollen, dass ihre Geschäftsgeheimnisse nicht an die Konkurrenz weitergegeben werden – und vereinbaren mitunter ein Wettbewerbsverbot. Ein Arbeitnehmer wollte nun gegen ein solches vorgehen, um eine neue Tätigkeit aufzunehmen. Nach einem Urteil des Arbeitsgerichts Heilbronn ist ihm das jedoch nicht gestattet. Demnach umfasste das Wettbewerbsverbot die in Aussicht stehende Anschlusstätigkeit. Zudem habe keine existenzielle Notlage vorgelegen.

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Mitbestimmungsgesetz wird 50 – und immer öfter ausgehebelt
Stadionsitze
News 23.03.2026 Rechtsform SE

Am 18. März 2026 ist das Mitbestimmungsgesetz 50 Jahre alt geworden. Doch immer weniger Unternehmen mit über 2.000 Inlandsbeschäftigten haben einen paritätisch besetzten Aufsichtsrat. Rechtliche Lücken werden genutzt, um die Mitbestimmung legal zu umgehen. Dabei zeigt eine Vielzahl von Studien, dass mitbestimmte Unternehmen bei wichtigen ökonomischen Kennzahlen oft besser abschneiden.

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AGG-Hopper scheitert mit rechtsmissbräuchlicher Diskriminierungsklage
Justizia Gerechtigkeit Urteil
News 09.03.2026 Urteil

Das Arbeitsgericht Hamm wies die Klage eines AGG-Hoppers als unbegründet und rechtsmissbräuchlich ab. Er hatte geltend gemacht, das Unternehmen habe bei seiner Bewerbung die gesetzlichen Verfahrenspflichten zugunsten schwerbehinderter Menschen nicht eingehalten und verschiedene Pflichten aus § 164 Abs. 1 SGB IX verletzt.

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Die wichtigsten BAG-Urteile des Jahres 2025
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News 17.12.2025 Rechtsprechung

Das Bundesarbeitsgericht hat im vergangenen Jahr in wegweisenden Entscheidungen wichtige arbeits­rechtliche Frage­stellungen geklärt. 2025 gab es eine ganze Reihe von Urteilen, die für die tägliche Personalpraxis von hoher Bedeutung sind. Ein Überblick.

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Reformen für die Mitbestimmung
Wahlbüro Illustration Leandro Alzate
News 09.12.2025 Betriebsratswahlen

Bei der kommenden Betriebsratswahl bleibt alles wie gehabt. Die Modernisierungslücke in der Betriebsverfassung wird immer größer. Online-Wahl? Virtuelle Sitzungen? Digitale Abstimmung? Das Betriebsverfassungsgesetz ist im 20. Jahrhundert stecken geblieben. Die neu gewählten Gremien werden den Herausforderungen der Transformation mit dem Handwerkszeug von vorgestern gegenüberstehen.

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Tierisch feierlich
Einhorn Hund
News 20.06.2025 Bürohund

Der Tag des Bürohundes soll Vorurteile gegenüber Hunden am Arbeitsplatz abbauen. An diesem Tag sollen Mitarbeitende die Möglichkeit haben, ihre Hunde mit zur Arbeit zu nehmen, was die positiven Auswirkungen von Hunden am Arbeitsplatz demonstrieren soll. Doch ist das sinnvoll? 

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Professor Dr. Ulrich Preis ist tot
HR Hall of Fame 2019
News 02.05.2025 Nachruf

Die Ar­beits­rechts­-Community trauert um Prof. Dr. Ulrich Preis. Mit seinem Tod am 24. April 2025 hat Deutschland einen hervorragenden Hoch­schul­leh­rer und einen allseits geachteten Rechts­wis­sen­schaft­ler ver­lo­ren. Ein Nachruf.

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Der Koalitionsvertrag aus arbeitsrechtlicher Sicht
Koalitionsvertrag
News 10.04.2025 Koalitionsvertrag

CDU/CSU und SPD haben sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Nach wochenlangen Verhandlungen sind nun die Regierungsvorhaben der kommenden vier Jahre auf 146 Seiten zusammengefasst. Im Arbeitsrecht hat vieles Eingang in das Koalitionspapier gefunden, was bereits im Sondierungspapier und in den Ergebnissen der Arbeitsgruppe "Arbeit und Soziales" enthalten war.

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Was die Parteien arbeitsrechtlich vorhaben
Bundestag Reichstagsgebäude
News 04.02.2025 Bundestagswahl 2025

Die Wahlprogramme der Parteien für die Bundestagswahl am Sonntag, 23. Februar 2025, liegen vor. Ist Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr? Muss das deutsche Arbeitsrecht reformiert werden? Wie soll die Fachkräftelücke geschlossen werden? Lesen Sie, was die Parteien in Sachen Arbeitsrecht planen.

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"Ethik kann helfen, die Arbeitskultur in Unternehmen zu stärken"
Gregor Thüsing
Interview 20.12.2024 Deutscher Ethikrat

Gregor Thüsing ist im Oktober 2024 in den Deutschen Ethikrat berufen worden und wird seine arbeits- und sozialrechtliche Expertise dort einbringen. Die Haufe-Online-Redaktion gratuliert zur Berufung und fragt den renommierten Arbeitsrechtler, wie er diese neue Aufgabe angehen wird.

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Rat der Arbeitswelt löst sich auf
Leerer Konferenzraum (1)
Kommentar 20.06.2024 BMAS

Der 2020 ins Leben gerufene Rat der Arbeit beendet zum 30. Juni 2024 seine Arbeit. Zuletzt bestand das Gremium aus 13 Mitgliedern aus Management, Wissenschaft und Arbeitnehmervertretung. 2021 und 2023 hatte der Rat der Arbeitswelt im Auftrag des BMAS zweimal einen in der Öffentlichkeit wenig beachteten Arbeitsweltbericht veröffentlicht.

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Wer braucht schon die Viertagewoche?
Urlaub Schwimmen Freiheit
Kommentar 22.12.2023 Glosse

Zurück in die Büros. Mehr Leistung statt gemütlicher New-Work-Hängematte. Führung muss zielorientierter werden. Und die Viertagewoche braucht wirklich keiner, weil die deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sie mit ein paar Krankheitstagen doch sowieso schon haben. – Stimmt genau! Und da geht sogar noch mehr.

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Wie viel soll der Betriebsrat bekommen?
Wie viel soll der Betriebsrat bekommen?
digital
Belohnung
Magazinbeitrag 26.09.2023 Betriebsratsvergütung

Seit dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom Januar 2023 herrscht große Verunsicherung, wie die Vergütung freigestellter Betriebsrats­mitglieder zu gestalten ist. Teilweise haben Unternehmen die Gehälter ihrer Betriebsräte reduziert. Erste arbeitsgerichtliche Urteile dazu liegen bereits vor.

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BVAU ist in nur 10 Jahren zur festen Größe geworden
BVAU Präsidium 2019
News 03.05.2023 Verband der Arbeitsrechtler

Der Bundesverband der Arbeitsrechtler in Unternehmen (BVAU) ist am 29. April 2023 zehn Jahre alt geworden. Zeit, nach einer Dekade des Wirkens eine Zwischenbilanz zu ziehen.

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"Zeiterfassung ist nicht der administrative Supergau"
Sina König
News 10.01.2023 Arbeitszeiterfassung

In Österreich ist die Erfassung der Arbeitszeit schon seit Jahrzehnten Pflicht. Mit Sina König, CHRO der österreichischen TPA Group, sprachen wir über ihre Sicht auf die Zeiterfassung als gelebte Normalität.

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Regierungsentwurf für Hinweisgeberschutzgesetz hat noch Schwachstellen
Philipp Byers Rechtsanwalt Watson Farley & Williams
News 08.08.2022 Hinweisgeberschutzgesetz

Bereits zum 17. Dezember 2021 hätte die EU-Hinweisgeberschutzrichtlinie umgesetzt sein müssen. Gegen die Bundesrepubik läuft deswegen bereits ein Vertragsstrafenverfahren der EU. Nun hat das Bundeskabinett am 27. Juli 2022 den Regierungsentwurf für ein neues Hinweisgeberschutzgesetz beschlossen. Was damit auf die Unternehmen zukommt und wo der Gesetzgeber im Gesetzgebungsverfahren noch nachbessern kann,  beleuchtet Rechtsanwalt Dr. Philipp Byers.

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"Datenschutzverstöße können teuer werden"
Philipp Byers Rechtsanwalt Watson Farley & Williams
News 08.02.2022 Interview

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist seit 2018 in Kraft. Rechtsanwalt Dr. Philipp Byers gibt im Interview einen Überblick, wie die Behörden und Gerichte mittlerweile mit Datenschutzverstößen umgehen und erklärt, wo für Arbeitgeber die größten Fallen lauern. Problematisch ist nach wie vor insbesondere der Auskunftsanspruch nach § 15 DSGVO.

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"Die gesetzlichen Zielvorgaben zur Frauenquote sind ein notwendiger Impuls"
Hans-Peter Löw
News 24.01.2022 Interview zur EU-Frauenquote

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will im ersten Halbjahr 2022 eine europaweite Frauenquote in den Aufsichtsräten großer Unternehmen durchsetzen. Danach sollen Aufsichtsräte börsennotierter Unternehmen künftig zu mindestens 40 Prozent mit Frauen besetzt werden. KMU sollen nicht betroffen sein. Was das für Deutschland heißt, wo bislang eine niedrigere Quote gilt, erklärt Arbeitsrechtler Dr. Hans-Peter Löw.

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Von Tieren Führung lernen
Kata Geibl
News 08.10.2021 Kommentar

Manche Führungskraft wäre auch gerne ein echter Leitwolf. Oder ein Alphatier, dem alle bedingungslos folgen. Kein Problem. Das passende Tier-Coaching verhilft zu den gewünschten Führungsqualitäten.

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Was bedeutet das Ergebnis der Bundestagswahl für HR?
Wahlstühle
News 29.09.2021 Kommentar

Das Ergebnis der Bundestagswahl lässt offen, wie die künftige Bundesregierung aussehen wird. Derzeit wird sondiert, gesprochen, ausgelotet. Aus den unterschiedlichen Wahlprogrammen der infrage kommenden Regierungsparteien einen Koalitionsvertrag zu formen, wird ein schwieriges Unterfangen. Und wie stark die arbeitsrechtlichen Themen darin vertreten sind, lässt sich bislang nur erahnen.

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