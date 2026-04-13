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Frank Bollinger ist Redakteur von "personalmagazin" für das Thema Arbeitsrecht. Er verfolgt sowohl die europäischen und nationalen gesetzgeberischen Aktivitäten auf diesem Rechtsgebiet als auch die Rechtsprechung der Arbeitsgerichte und informiert die Zielgruppe der arbeitsrechtlich Interessierten über die jüngsten Entwicklungen, die aktuelle Rechtsprechung und über die Konsequenzen, die beides für die personalrechtliche Praxis hat.

Frank Bollinger studierte Rechtswissenschaften an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und absolvierte sein Referendariat am Landgericht Freiburg. Bereits zu diesem Zeitpunkt war das Arbeitsrecht sein Wahl- und Lieblingsfach. Nach einer ersten, knapp zweijährigen Tätigkeit in einer im Gesundheitswesen tätigen Unternehmensgruppe wechselte er zum damaligen Haufe-Verlag und arbeitet seit 1998 in verschiedenen Funktionen in der Haufe Group, seit 2019 als Redaktionsmitglied beim "personalmagazin".