Julia Senner

Julia Senner

Redakteurin "neues lernen"

Info

Julia Senner ist Redakteurin für die Fachzeitschriften "personalmagazin“ und "neues lernen“. Ihr thematischer Schwerpunkt liegt auf den Themen Personal- und Organisationsentwicklung, Leadership und Corporate Learning. Gemeinsam mit Chefredakteurin Kristina Enderle da Silva konzipiert und moderiert sie den journalistischen Podcast "neues lernen" und beleuchtet darin die Welt des Lernens im Organisationskontext. Auch auf Messen und Kongressen begleitet sie Podien als Moderatorin.

Julia Senner studierte Germanistik und Theologie auf Lehramt an der Universität Freiburg und schloss die Ausbildung mit dem Referendariat am Gymnasium ab. Im Anschluss absolvierte sie aus Interesse am Journalismus und den Personalthemen ein Volontariat beim "personalmagazin" und begleitete den Relaunch-Prozess von "neues lernen", wo sie 2023 fest als Redakteurin einstieg.

Themen

Personalentwicklung

Leadership

Betriebliche Weiterbildung

20 Artikel von dieser Autorin

Mit Lerncommunitys raus aus der eigenen Blase
Bubble Suit
News 30.04.2026 Corporate Learning

Viele Köpfe, neue Lösungs­ideen: Mit anderen zu lernen, die vor ähnlichen Aufgaben und Heraus­forderungen stehen, hat sich längst bewährt. Lern­communitys und -verbände schaffen eine solche Austausch­­platt­form für Corporate Learning. Ein Überblick.

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"HR darf nicht immer auf Erlaubnis warten"
Matthias Kempf, BPM
Interview 07.01.2026 BPM-Thesen 2026

Trotz einiger Erholungssignale kommt die deutsche Wirtschaft auch 2026 nicht in Schwung. Zwischen Kostendruck, Einstellungsstopps und Abbauprogrammen müssen HR-Abteilungen nun die Zukunftsfähigkeit der Betriebe im Blick behalten. In diesem Spannungsfeld bewegen sich auch die HR-Thesen des Bundesverbandes der Personalmanager*innen. Im Interview plädiert Präsident Matthias Kempf für mehr Change-Kompetenz und eine klare Haltung.  

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Personalentwicklung mit knappem Budget
Personalentwicklung mit knappem Budget
digital
Illustrationen: Studio Pong
Magazinbeitrag 30.05.2025 Personalentwicklung

Die angespannte Wirtschaftslage zwingt viele Unternehmen zum Sparkurs. Das bedeutet auch mehr Effizienzdruck für die Personalentwicklung, die mit weniger Budget andere und trotzdem wirkungs­starke Lernformen finden muss.

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"HR steht am Scheideweg"
BPM Thesen 2025 Dransfeld-Haase und Bussemer
Interview 07.01.2025 BPM-Thesen 2025

Die jährlichen HR-Thesen des Bundesverbands der Personalmanager*innen (BPM) haben inzwischen Tradition. Für das Jahr der vorgezogenen Bundestageswahl 2025 blickt der Verband sowohl auf die wirtschaftlichen, politischen sowie gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland, als auch auf die konkreten Handlungsfelder für HR. Im Interview erläutern Verbandspräsidentin Inga Dransfeld-Haase und Vize Thymian Bussemer, warum sie ihre Profession und die Arbeitswelt am Scheideweg sehen und ein klares Zielbild fordern.

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KI mit neuer Stoßrichtung auf der L&D Pro
L und D pro 2024
News 08.11.2024 Rückschau

It’s all about AI. Fast. Künstliche Intelligenz stand tatsächlich im Fokus der L&D Pro in München, doch mit neuer Stoßrichtung. Sinnvoll umsetzen, heißt es jetzt. Und daneben reihten sich altbekannte Themen. Das zeigten die meisten Vorträge in der familiären Messehalle.

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Mit vereinten HR-Kräften gegen Polarisierung
PMK 2024
News 25.06.2024 Personalmanagementkongress 2024

HR muss gegen politische Polarisierung und Radikalisierung eintreten: Diese Forderung und Botschaft zugleich durchzog den Personalmanagementkongress 2024 des Bundesverbands der Personalmanager*innen (BPM) wie ein roter Faden. Das vielleicht wichtigste Branchenevent präsentierte sich damit ungewohnt politisch. Doch auch die klassischen HR-Themen kamen nicht zu kurz.

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"Jeder Mensch ist auf Begegnung und Anerkennung angewiesen"
Prof. Dr. Giovanni Maio
News 24.06.2024 Führung

Verletzlichkeit heißt, auf Wert­schätzung und gute, soziale Grund­bedingungen angewiesen zu sein. Das gilt auch und gerade für die Gestaltung der Arbeitswelt – und hat Konsequenzen für die Haltung von Führungskräften, wie Professor Giovanni Maio betont, der das Thema erforscht.

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Herkulesaufgabe(n) für HR
BPM Inga und Thymian
Interview 08.01.2024 BPM-Thesen 2024

Wie in jedem Jahr hat der Bundesverband der Personalmanager*innen (BPM) auch für 2024 seine HR-Thesen veröffentlicht. Für Präsidentin Inga Dransfeld-Haase und Vizepräsident Thymian Bussemer sind die anstehenden Restrukturierungen in vielen Unternehmen eine der zentralen Aufgaben. Für HR bedeutet das die Quadratur des Kreises aus Fachkräftemangel, Kostensenkungen und Zukunftssicherung.

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Familiäres Treffen für Lern- und KI-Fans
L&D pro 2023
News 20.11.2023 L&D Pro 2023

Künstliche Intelligenz als Unterstützung im betrieblichen Lernen, deren Bedeutung für die Führungsarbeit und das Erlebnis Lernen - diese Themen standen im Zentrum der Expomesse L&D Pro 2023 in München. Neu dabei: eine Podcast-Lounge.

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"Ich bin nie zum Lautsprecher geworden"
Nils Petersen
News 27.09.2023 Lernreise

Niederlagen und Erfolge, Druck, Teamarbeit und Fan­­gesänge. All das steckt im Profisport. Nils Petersen, Rekord-Joker des SC Freiburg, spricht offen über die Privi­legien eines Profifußballers, aber auch über die Kehr­seite: Selbst­zweifel, Tief­punkte und den Umgang damit.

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Und ewig grüßt der Wandel
PMK 2023
News 27.06.2023 Personalmanagementkongress 2023

Der Personalmanagementkongress zählt weiterhin zu den angesagtesten Events der Personalbranche. Mit einer Mischung aus inhaltlichen Impulsen und Networking-Gelegenheit lockte der Bundesverband der Personalmanagerin*innen (BPM) knapp 1.400 Besucherinnen und Besucher nach Berlin. Das Verbandspräsidium trat geschlossen seine dritte Amtszeit an.

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Von der Notwendigkeit, Lernen neu zu denken
Transformation neu Dinosaurier lernen
News 28.03.2023 Entwicklung

Lernen, das kennt jede und jeder von uns. Für die einen eher nervige Bürde, für die anderen Freude und Privileg. Und es hört nie auf. Organisationen fordern seit Langem von ihren Mitarbeitenden, dass sie sich über das ganze Berufsleben hinweg weiterbilden. Zugleich braucht es ein Neudenken, damit Lernen für alle zur wirksamen Ressource wird. 

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Führen wie beim Curling
Azin Zeller
News 15.11.2022 Erfahrungsbericht Master in Management

Raus aus der Komfortzone: Für ihren Management-­Master in St. Gallen ließ sich die Kanadierin Azin Zeller auch auf Schweizer­deutsch ein. Nicht einfach, und etwas ganz Neues. Aber für Zeller gehört das genauso zur Studien­erfahrung.

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"Unsere Wirkmacht ist es, eine HR-Community zu bieten"
Dransfeld-Haase, Inga
News 06.10.2022 Interview mit Inga Dransfeld-Haase, BPM

Krieg, Inflation, Rezession. HR steht angesichts der Krisen vor großen Herausforderungen, die im Fokus des Personalmanagementkongresses des Bundesverbandes der Personalmanager*innen (BPM) standen. Wie der Verband Personalerinnen und Personaler jetzt unterstützt und künftig in der HR-Szene Impulse setzen will, erklärte die Präsidentin des BPM, Inga Dransfeld-Haase. 

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Eindrucksvolles Comeback
Personalmanagementkongress 2022
News 04.10.2022 Personalmanagementkongress 2022

Dem Personalmanagementkongress, vor Corona die größte und richtungsweisende Veranstaltung für HR-Fachleute, ist ein eindrucksvolles Comeback geglückt. Die Stimmung war gut und dem Bundesverband der Personalmanager*inner (BPM) gelang es, neben vielen Praxisvorträgen auch inhaltliche Akzente zu setzen.

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"Skills schulen, die Organisationen später brauchen"
Digital School Story
News 30.09.2022 Digital School Story

In agilen Teams Kurzvideos zu relevanten Lerninhalten kreieren: Das klingt nicht nach Schule oder Ausbildung. Soll es aber werden, so der Plan des gemeinnützigen Start-ups Digital School Story. Wir sprachen mit Gründerin Nina Mülhens und Bettina Schmid, Personalerin bei der SGL Carbon, die als Unternehmen die Projektumsetzung an einer Schule finanziell unterstützt hat.

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"Bildung steht unter Disruptionsdruck"
Ralph Linde
News 09.06.2022 Interview mit Ralph Linde

Lernen und Requalifizierung werden für Unternehmen angesichts der Transformation und des Fachkräftemangels immer wichtiger. Doch wir müssen bereit sein, Neues zu wagen und Bildungskonzepte zu überdenken, meint Ralph Linde, Chief Learning Officer von VW. Die Programmierschule 42 vereint viele seiner Ideen zu Teamarbeit und Selbstorganisation.

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"Wir brauchen Führung, aber andere Führungsinstrumente"
André Häusling Agile HR Konferenz 22
News 20.05.2022 Interview mit André Häusling

Es braucht Führung, gerade jetzt. Aber das Führungsverständnis muss sich ändern. Dazu rief André Häusling bei der Agile HR Conference auf. Wir sprachen mit ihm über agile Führung, ein passendes Messinstrument und Agilität in der Familie. 

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"Solange ich entscheide, habe ich die Macht über die Situation"
Kati Wilhelm
News 11.05.2022 Interview mit Kati Wilhelm

Drei Olympiasiege, fünf Weltmeistertitel, Gesamt-Weltcupsiegerin – und viele Medaillen mehr. Die Biathletin Kati Wilhelm hat in elf Jahren Leistungssport alles erreicht. Heute hält die Ex-Athletin Vorträge zum Thema "Entscheidungen treffen". So auch auf der Zukunft Personal Süd im April in Stuttgart. Wir sprachen mit ihr.

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"Kollaboration ist ein Key Driver für Erfolg"
GreenMobility_VeraBeres
News 21.12.2021 Traineeprogramm Nachhaltigkeit

Im April 2022 startet ein neues Traineeprogramm, das "Green Mobility"-Trainee mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit. Das Besondere daran: Sechs Partnerunternehmen gestalten das Programm gemeinsam, die Trainees rotieren in zwei Jahren durch diverse Projekte. Wie der "Shared Economy"-Gedanke im Talent Management funktioniert, erklären zwei Projektverantwortliche, Vera Herkenrath und Beres Seelbach. 

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