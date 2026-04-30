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Julia Senner ist Redakteurin für die Fachzeitschriften "personalmagazin“ und "neues lernen“. Ihr thematischer Schwerpunkt liegt auf den Themen Personal- und Organisationsentwicklung, Leadership und Corporate Learning. Gemeinsam mit Chefredakteurin Kristina Enderle da Silva konzipiert und moderiert sie den journalistischen Podcast "neues lernen" und beleuchtet darin die Welt des Lernens im Organisationskontext. Auch auf Messen und Kongressen begleitet sie Podien als Moderatorin.

Julia Senner studierte Germanistik und Theologie auf Lehramt an der Universität Freiburg und schloss die Ausbildung mit dem Referendariat am Gymnasium ab. Im Anschluss absolvierte sie aus Interesse am Journalismus und den Personalthemen ein Volontariat beim "personalmagazin" und begleitete den Relaunch-Prozess von "neues lernen", wo sie 2023 fest als Redakteurin einstieg.