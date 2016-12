02.07.2012 | News Ifo-Prognose

Wirtschaft zieht zum Jahresende wieder an

Bild: Haufe Online Redaktion

Die deutsche Wirtschaft wird nach Einschätzung des Ifo Instituts erst am Jahresende wieder an Fahrt gewinnen. Die Wirtschaft durchlaufe im Sommer eine Schwächephase, erklärte Ifo-Präsident Hans-Werner Sinn in München.mehr