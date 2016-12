10.12.2015 | News FinMin

Alle Jahre wieder… Weihnachtsfrieden

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Die Finanzämter in Bayern wahren ihre gute Tradition. Auch in diesem Jahr wird der 'Weihnachtsfrieden' gewahrt. Auch die Finanzämter in Nordrhein-Westfalen wahren den Weihnachtsfrieden.mehr