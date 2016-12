14.07.2014 | News Pflegeversicherung

Bundesländer fordern Ausbildungsfonds gegen Pflegenotstand

Bild: Haufe Online Redaktion

Ein neuer Ausbildungsfonds soll nach dem Willen der Bundesländer gegen die wachsende Lücke bei Pflegekräften helfen. Eine entsprechende Forderung beschloss der Bundesrat am Freitag in Berlin. Bei der derzeit beratenen Pflegereform solle Geld aus dem geplanten Pflegevorsorgefonds auch in so einen Topf für die Ausbildung fließen.mehr