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Kristina Enderle da Silva ist Chefredakteurin des Fachmagazins "neues lernen", das sie 2023 federführend relauncht sowie zusammen mit dem gleichnamigen Podcast auf den Markt gebracht hat. Zudem ist sie Redakteurin im Personalmagazin und verantwortet redaktionsübergreifend neben den Beiträgen zu Personal- und Organisationsentwicklung auch die Themen Führung, Unternehmenskultur und Personalauswahl sowie Arbeits- und Organisationspsychologie. Im Podcast "neues lernen" beschäftigt sie sich tiefergehend mit dem Themenbereich Corporate Learning. Auf Messen und Kongressen moderiert sie Podiumsdiskussionen zur ganzen Vielfalt an HR-Themen.

Nach ihrem Studium an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und der Universidade Federal de Santa Catarina (Brasilien) absolvierte Kristina Enderle da Silva ihr journalistisches Volontariat im Personalmagazin und übernahm danach als Redakteurin die crossmediale Verantwortung für Personalmanagementthemen. Sie leitete einige Jahre das Online-Portal haufe.de/personal, bevor sie 2021 die Chefredaktion für "neues lernen" (damals unter dem Titel "wirtschaft+weiterbildung") übernahm.