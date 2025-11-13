Kristina Enderle da Silva

Kristina Enderle da Silva

Chefredakteurin "neues lernen"

Info

Kristina Enderle da Silva ist Chefredakteurin des Fachmagazins "neues lernen", das sie 2023 federführend relauncht sowie zusammen mit dem gleichnamigen Podcast auf den Markt gebracht hat. Zudem ist sie Redakteurin im Personalmagazin und verantwortet redaktionsübergreifend neben den Beiträgen zu Personal- und Organisationsentwicklung auch die Themen Führung, Unternehmenskultur und Personalauswahl sowie Arbeits- und Organisationspsychologie. Im Podcast "neues lernen" beschäftigt sie sich tiefergehend mit dem Themenbereich Corporate Learning. Auf Messen und Kongressen moderiert sie Podiumsdiskussionen zur ganzen Vielfalt an HR-Themen.

Nach ihrem Studium an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und der Universidade Federal de Santa Catarina (Brasilien) absolvierte Kristina Enderle da Silva ihr journalistisches Volontariat im Personalmagazin und übernahm danach als Redakteurin die crossmediale Verantwortung für Personalmanagementthemen. Sie leitete einige Jahre das Online-Portal haufe.de/personal, bevor sie 2021 die Chefredaktion für "neues lernen" (damals unter dem Titel "wirtschaft+weiterbildung") übernahm.

Themen

Unternehmenskultur

Weiterbildung

Personalentwicklung

15 Artikel von dieser Autorin

L&D Pro 2025 – ein familiäres Klassentreffen für die Lernszene
L&D pro 2023
News 13.11.2025 Rückschau

Am 5. November war das MTC Fashionworld in München wieder der Treffpunkt für alle Lernbegeisterten: Die Messe L&D Pro ist eine der wenigen Events, die sich gezielt an die Personalentwicklung richtet und Raum für Networking und einen Überblick zu Lernangeboten bietet. Der Zulauf war jedoch spürbar geringer als noch 2024.

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"In Budgetverhandlungen den ersten Anker werfen"
Dr. Martina Pesic
Interview 05.06.2025 Weiterbildung

Martina Pesic sitzt als Beraterin häufig mit am Verhandlungstisch. Für Personal­entwickler und -entwicklerinnen, die über das künftige Weiter­bildungsbudget verhandeln, hat sie vor allem einen Rat: Immer eigene Forderungen einbringen – und das zahlreich. Dann ist am Ende sogar ein höheres Budget drin. 

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"Ein Angriff auf menschliche Intelligenz"
digital
Elsbeth Stern
Magazinbeitrag 01.08.2024 Fokusthema Intelligenz

Die psychologische Forschung hat eine klare Vorstellung davon, was menschliche Intelligenz ist – und was nicht. Intelligenz­forscherin Elsbeth Stern zeigt auf, in­wie­fern Intelligenz sich trainieren lässt und warum künstliche Intelligenz keine Konkurrenz ist.

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"Im IT-Bereich spielt Weiterbildung eine Schlüsselrolle"
Aka: Schmidt & Kasemir
News 15.02.2024 Interview

Seit November bietet die Haufe Akademie unter dem Namen "Skill IT" ein Weiterbildungsportfolio für IT-Fach­kräfte an. Warum das Angebot gerade jetzt so wichtig ist, welche Be­sonderheiten der IT-Weiterbildungsmarkt mit sich bringt und was genau die Trainings bieten, erläutern die führenden Köpfe des Projekts.

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"Nicht nur Sonnenschein-Diversity betreiben"
Cawa Younosi
News 30.05.2023 Diversity & Inclusion

Für Cawa Younosi ist "Diversity & Inclusion" ein Herzens­thema – als Personalchef bei SAP, als Präsidiumsmitglied des Bundes­verbands für Personalmanager*innen und persönlich setzt er sich für Vielfalt und gegen Rassismus ein. Sensibilisierung für ein offenes Mindset ist dabei für ihn der Dreh- und Angelpunkt, wie er im Interview erzählt.

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"Rassismuskritik als Thema der Unternehmenskultur ist selten"
Ogette, Topuka
News 23.05.2023 Deutscher Diversity-Tag

Zum Deutschen Diversity-Tag am 23. Mai 2023 werfen wir mit Anti-Rassismus-Trainerin Tupoka Ogette einen Blick auf Rassismus in Unternehmen. Wie entfalten Workshops zu Diskriminierung nachhaltig Wirkung? Und was können Unternehmen tun, damit sich dort alle willkommen fühlen? Ein Interview.

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Hier gibt's was auf die Ohren
Kopfhörer
News 19.07.2022 Podcasts rund um Weiterbildung

Podcasts sind immer beliebter und das Angebot im Themenbereich Coaching, Weiterbildung und New Work ist riesig. Einige stechen mit interessanten Interviews und anregenden Debatten hervor, andere mit wissenschaftlichem Scharfsinn, pragmatischen Tipps und Tools sowie wertvollen Praxiserfahrungen. Die Redaktion der "wirtschaft+weiterbildung" hat einige Podcast-Highlights zusammengestellt.

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"Bildung steht unter Disruptionsdruck"
Ralph Linde
News 09.06.2022 Interview mit Ralph Linde

Lernen und Requalifizierung werden für Unternehmen angesichts der Transformation und des Fachkräftemangels immer wichtiger. Doch wir müssen bereit sein, Neues zu wagen und Bildungskonzepte zu überdenken, meint Ralph Linde, Chief Learning Officer von VW. Die Programmierschule 42 vereint viele seiner Ideen zu Teamarbeit und Selbstorganisation.

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Digitales Lernen professionalisiert sich
Branchentalk E-Learning 2022
News 23.03.2022 Branchentalk E-Learning

Nach zwei Jahren Weiterbildung im Homeoffice hat sich das digitale Lernen in den Unternehmen durchgesetzt und erhält große Akzeptanz bei den Mitarbeitenden. Das lässt sich klar aus den Aussagen der Teilnehmenden im Branchentalk E-Learning der Zeitschriften wirtschaft+weiterbildung und personalmagazin ablesen. Es zeigt sich aber auch: Die Unternehmen stecken noch mitten in der Professionalisierungsphase.

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Wie Neugier zum Geschäftserfolg beiträgt
Paul Ashcroft Simon Brown Garrick Jones
News 03.03.2022 Unternehmenskultur

Neugier gilt zumeist als negative Charaktereigenschaft. Doch das ändert sich gerade. Einige Unternehmen haben Neugier sogar zu einem der zentralen Unternehmenswerte auserkoren. Warum Neugier so wertvoll für Führungskräfte, Lernende und das ganze Unternehmen ist und wie sich eine neugierige Unternehmenskultur etablieren lässt, erläutern die Autoren des Buchs "The Curious Advantage" im Interview.

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"Von den ersten miss­glückten Anwendungen lernen"
Prof. Dr. Martin Kersting
News 01.12.2021 Digitales Recruiting

Beim Einsatz künstlicher Intelligenz in Recruiting und Personalauswahl zeigen sich noch deut­liche Schwä­chen. Professor Martin Kersting sieht das aber nicht als grund­legendes Hindernis. Vielmehr sollten HR-Verantwortliche sich intensiver mit den Tools beschäf­tigen und sie in der Praxis testen – und die Soft­wareanbieter sollten ihr HR-Know-how verbessern.

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"Ein Gesamterlebnis für die Menschen schaffen"
Staff_Interview_CHRO
News 04.11.2021 Interview mit Jörg Staff

Jörg Staff wurde von den Leserinnen und Lesern des Personalmagazins zum "CHRO of the Year 2021" gewählt. Im Rahmen der Preisverleihung interviewten Kristina Enderle da Silva und Reiner Straub den Vorstand People und Business Services der Atruvia AG zur Transformation des IT-Unternehmens und dem mitarbeiterzentrierten Organisationsansatz Employee Experience. 

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"Corona war ein Booster für das digitale Lernen"
Branchentalk E-Learning
News 24.06.2021 Branchentalk E-Learning

In der Pandemie mussten Präsenztrainings in kürzester Zeit in digitale Weiterbildungsangebote umgewandelt werden. Inzwischen ist aus der Not eine Tugend geworden und die Akzeptanz für E-Learnings ist enorm gestiegen. Das digitale Lernen ist aus den Unternehmen nicht mehr wegzudenken. Darin waren sich die Teilnehmer des Branchentalks E-Learning einig. Für die Zukunft erwarten sie eine hybride Lernwelt.

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"Der Wandel wird radikal"
digital
Pflegedirektor Michael Löhr vom LWL-Klinikum Gütersloh
Magazinbeitrag 13.04.2021 HR-Arbeit im Gesundheitssektor

Strukturen und Arbeitsprozesse in Kliniken sind auf Hierarchie, Stabilität und Sicherheit ausgerichtet. Nicht zuletzt die Coronapandemie hat aber gezeigt, dass flexible und schnelle Prozesse mit eigenverantwortlichen Entscheidungen – sprich: agiler Arbeit – vonnöten sind. Wie es aussehen kann, wenn Kliniken agil werden, zeigt Pflegedirektor Michael Löhr vom LWL-Klinikum Gütersloh im Interview.  

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Kontroverse um Keynote-Speakerin: Programm der "Social Recruiting Days" geändert
Programm Social Recruiting Days 2018
News 14.08.2018 Veranstaltung

Eine heiße Debatte um das Programm der "Social Recruiting Days 2018" ist in der HR-Szene entbrannt. Stein des Anstoßes: Die umstrittene Profilerin Suzanne Grieger-Langer sollte die eröffnende Keynote übernehmen. Nun hat die öffentliche Kritik gewirkt: Der Veranstalter Quadriga plant das Programm um.

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