Björn Hartwig Redaktion Immobilien

Björn Hartwig

Redakteur Haufe Immobilien

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Björn Hartwig schreibt für das Themenportal Haufe Immobilien über Neues Bauen, innovative Baumaterialien und zukunftsweisende Technologielösungen. Dabei treiben ihn die drängenden Fragen unserer Zeit an: Klimawandel, sozialer Wandel und die Veränderungen, die KI mit sich bringt. 

Nach seinem Studium der allgemeinen und vergleichenden Literaturwissenschaft an der FU Berlin arbeitete Björn Hartwig für mehrere Jahre in Fachredaktionen im Automobil- und Reisesektor. In der Pressekommunikation – unter anderem für die BMW Group – sammelte er tiefes Wissen über digitale Trends, das er heute für seine Arbeit nutzt.

Themen

Digitalisierung

Dekarbonisierung

9 Artikel von diesem Autor

Cyberangriffe: Wie Wohnungsunternehmen handlungsfähig bleiben
Handy-Hacker
Interview 02.09.2026 IT-Sicherheit

Phishing, manipulierte Rechnungen, lahmgelegte Systeme: Cyberangriffe treffen Wohnungsunternehmen hart. Antonia Angermann und Nicolai Bracht erklären, welche Szenarien am gefährlichsten sind, was in den ersten 60 Minuten zählt und wie Unternehmen Resilienz aufbauen.

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Corporate Influencing: Menschen folgen Menschen
REA 26_Panel Unternehmenskommunikation
Interview 08.07.2026 Digitale Kommunikation

Wohnungsunternehmen kommunizieren seit Jahrzehnten mit Broschüren, Mieterzeitung und Pressemitteilung. Doch digitale Kanäle verlangen andere Formate und andere Haltungen. 

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Wohnen, Wandel, Widerstandsfähigkeit
GdW Wohnzukunftstag 2026
Trendbericht 02.07.2026 Wohnzukunftstag 2026

Cyber Security, Klimafinanzierung, zirkuläres Bauen und Resilienz: Beim Wohnzukunftstag 2026 des GdW in Berlin diskutierte die Branche ihre drängendsten Zukunftsfragen. 

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Taugt das Beteiligungsmodell für die Wohnungswirtschaft?
Jüngerkes
Interview 25.03.2026 ERP-System

Mehr Mitbestimmung, mehr Sicherheit, keine Übernahme durch Konzerne – die Dr. Klein Wowi Digital AG wirbt mit einem Beteiligungsmodell, das Wohnungsunternehmen aus der Abhängigkeit von Softwareanbietern befreien soll. Ein Gespräch mit Vorstand und CEO Björn Jüngerkes.

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KI in der Wohnungswirtschaft: Nicht ob, sondern wie
BBU Tage 2026
Kommentar 19.03.2026 BBU-Tage

Die 30. BBU-Tage standen im Zeichen der Künstlichen Intelligenz. Zwei Tage lang diskutierten Entscheiderinnen und Entscheider aus der Wohnungswirtschaft die zentrale Frage: Was bringt KI der Branche? Die Antworten fielen differenzierter aus als erwartet.

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"Digitalisierung ist kein Projekt, sondern ein Prozess"
Christian Westphal
Interview 12.03.2026 Digitalpioniere der Wohnungswirtschaft

Moderne ERP-Systeme sind das Rückgrat der Branche. Dr. Christian Westphal spricht im Interview zum Award "Digitalpioniere der Wohnungswirtschaft" über Herausforderungen, Strategien und den praktischen Nutzen neuer Technologien. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 30. April.

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"Lippenbekenntnisse zum bezahlbaren Wohnen reichen nicht"
Axel Gedaschko Porträt Außenbereich
Interview 27.02.2026 Wohnungsbau vs. Naturschutz

Der Wohnungsbau steht im Spannungsfeld zwischen gesellschaftlichen Zielen und Anforderungen des Natur- und Artenschutzes. Wie lassen sich Konflikte lösen, ohne soziale und ökologische Belange gegeneinander auszuspielen?

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Planbarkeit ist die neue Währung
executives discussing financial accounting papers in office
News 29.01.2026 GdW-Bankenfrühstück

Beim GdW-Bankenfrühstück gab Verbandspräsident Axel Gedaschko zu bedenken, dass der Bauturbo die Hürden beim Neubau nicht einfach aushebeln könne. Was es braucht von Finanzierung bis Kostenwende.

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Bewährtes Netzwerk für unsichere Zeiten
WERKSTATT 10_2025
News 20.11.2025 DW WERKSTATT

Die WERKSTATT feierte am 12.11. und 13.11.2025 ihr zehnjähriges Jubiläum. Unter dem Motto "Aber sicher! Strategien für herausfordernde Zeiten" trafen im Grünen Bunker in Hamburg Entscheider der Wohnungswirtschaft auf Partner aus Industrie und Dienstleistung.

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