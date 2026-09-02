Info

Björn Hartwig schreibt für das Themenportal Haufe Immobilien über Neues Bauen, innovative Baumaterialien und zukunftsweisende Technologielösungen. Dabei treiben ihn die drängenden Fragen unserer Zeit an: Klimawandel, sozialer Wandel und die Veränderungen, die KI mit sich bringt.

Nach seinem Studium der allgemeinen und vergleichenden Literaturwissenschaft an der FU Berlin arbeitete Björn Hartwig für mehrere Jahre in Fachredaktionen im Automobil- und Reisesektor. In der Pressekommunikation – unter anderem für die BMW Group – sammelte er tiefes Wissen über digitale Trends, das er heute für seine Arbeit nutzt.