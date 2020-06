Dr. Katja Nagel ist Geschäftsführerin und Leiterin des GOII. Sie hat mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in Unternehmen und Beratung, insbesondere in den Bereichen Unternehmensentwicklung, Strategie, Marketing und Kommunikation. Als Geschäftsführerin der Unternehmensberatung cetacea hat sie mehrere Transformations- und Restrukturierungsprogramme internationaler Konzerne mitgestaltet sowie Rebranding- und Employer-Branding-Projekte geleitet.

Frau Nagel führte unter anderem bei Siemens Nixdorf, Siemens, T-Systems und O2 zahlreiche M&A-, Turnaround-, Culture Change- und Restrukturierungsprojekte durch. Bei O2 verantwortete sie nach der Übernahme der Viag Interkom durch die britische mmO2 im Jahr 2002 die Unternehmensentwicklung, Strategie und Kommunikation zum erfolgreichen Turnaround der Firma. Zudem leitete sie bis Ende 2005 die gesamte interne und externe Unternehmenskommunikation einschließlich PR, Pressearbeit, Sponsoring, Messen und Events.

Dr. Katja Nagel ist promovierte Diplom-Kauffrau. Am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston absolvierte sie ein Executive-MBA-Programm als „Change Agent“. Sie ist Autorin mehrerer Bücher zum Thema Sondersituationen und hat Lehraufträge an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.