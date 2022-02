Julia Krampitz studierte Diplom-Fitnessökonomie, Bachelor of Arts Ernährungsberatung und Master of Arts Prävention und Gesundheitsmanagement. Während ihres Master-Studiums begann sie ihre Tätigkeit als freie Dozentin für die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) und die BSA-Akademie.

2016 beendete sie den Promotionsstudiengang Public Health an der Universität Bielefeld bei Prof. Bernhard Badura. Seit 2016 ist Julia Krampitz Professorin an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement und Dozentin in den Bereichen Psychologie und Pädagogik.

Ihre Beschäftigungsschwerpunkte sind die Integration von gesundheitsbewusstem Verhalten in den Führungs- und Arbeitsalltag, psychosoziale Gesundheit im Betrieb sowie die Wirksamkeit von Entspannungsverfahren.