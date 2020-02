Dr. Sebastian Schmitt ist als Senior Manager Digital Processes für die Haufe Group tätig.

Neben technischen Aspekten digitaler Lösungen fokussiert er sich in seiner Tätigkeit auf die ganzheitlichen Veränderungen in Unternehmen der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Schmitt war zuvor Mitglied der Geschäftsleitung bei der Sprengnetter Immobilienbewertung und gestaltete in dieser Funktion aktiv den digitalen Wandel bei Bewertungssachverständigen, Immobilienmaklern und Gutachterausschüssen mit.

Sein Schwerpunkt liegt im Aufzeigen und Bearbeiten der Herausforderungen und vor allem der Chancen der Digitalisierung in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Außerdem schreibt er über Mitarbeiterbindung und Wertschätzung in Zeiten des Fachkräftemangels.