Jörg Schiemann ist Autor, Blogger, Redner und Berater zu Digital Health Themen. Seine

Schwerpunkte sind Gesundheits-Apps, Digitale Gesundheitsanwendungen (sogenannte

DiGAs) und alle Digital Health Themen für das Betriebliche Gesundheitswesen und

Patienten.

Jörg Schiemann ist ausgebildeter Diplom-Informatiker und war über 20 Jahre in leitenden

Positionen in der deutschen Software-Industrie, unter anderem bei Capgemini, T-Systems

und Siemens, tätig.

2018 hat er sich als Digital-Health Berater selbstständig gemacht und schreibt seit 2020

Beiträge für das Haufe Arbeitsschutz Office in den Bereichen eHealth und digitale Tools.