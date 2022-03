Hung Tieu verfügt über 20 Jahre Erfahrung als Projektmanager in unterschiedlichsten Projekten. In seiner Arbeit kann er auf einen großen Schatz an klassischen und agilen Methoden im Bereich Strategieumsetzung und Projektmanagement zurückgreifen. Heute unterstützt er als selbständiger Managementberater, Trainer und Coach, Menschen dabei, jenseits von Tools und Checklisten ihre Projekte mit mehr Klarheit, Gelassenheit und Verbundenheit zu meistern.