Rechtsanwalt Dr. Lars Knickenberg ist Partner und seit über 20 Jahren als Anwalt in der wirtschaftsrechtlich ausgerichteten Anwaltskanzlei BRP Renaud und Partner mbB in Stuttgart tätig. Als Fachanwalt sowohl für Bau- und Architektenrecht als auch für Vergaberecht berät er (öffentliche) Auftraggeber und Auftragnehmer außergerichtlich und gerichtlich im privaten Baurecht sowie im Vergaberecht. Er publiziert regelmäßig in Fachzeitschriften zum Bau- und Vergaberecht. Daneben hält er laufend Vorträge und Seminare in seinen Fachgebieten.