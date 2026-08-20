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T. Gerald Makuzwa schreibt für das Themenportal Haufe Immobilien über Immobilieninvestments, den PropTech-Markt und branchenspezifische Personalthemen. Angetrieben wird er von der Überzeugung, dass die Immobilienwirtschaft im Wandel begriffen ist – und dass dieser Wandel Raum schafft: für neue Technologien, junge Fachkräfte und frische Denkmuster.

Nach seinem Studium der Sprachwissenschaft und redaktionellen Stationen in der Region Ostwestfalen absolvierte er sein Volontariat bei Thomas Daily, wo er zum Fachredakteur der Immobilienwirtschaft ausgebildet wurde.