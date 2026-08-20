Gerald Makuzwa

T. Gerald Makuzwa

Redakteur Haufe Immobilien

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T. Gerald Makuzwa schreibt für das Themenportal Haufe Immobilien über Immobilieninvestments, den PropTech-Markt und branchenspezifische Personalthemen. Angetrieben wird er von der Überzeugung, dass die Immobilienwirtschaft im Wandel begriffen ist – und dass dieser Wandel Raum schafft: für neue Technologien, junge Fachkräfte und frische Denkmuster. 

Nach seinem Studium der Sprachwissenschaft und redaktionellen Stationen in der Region Ostwestfalen absolvierte er sein Volontariat bei Thomas Daily, wo er zum Fachredakteur der Immobilienwirtschaft ausgebildet wurde.

Themen

Asset Management

PropTech

7 Artikel von diesem Autor

Wer nur rekrutiert, hat schon verloren
Alt und jung in einem Team
News 20.08.2026 Generationenwechsel in Wohnungsunternehmen

In der Immobilien- und Wohnungswirtschaft beginnt ein personeller Umbruch, der sich nicht aussitzen lässt: Erfahrene Mitarbeiter gehen in Rente, Nachwuchskräfte sind schwer zu gewinnen. Was dabei auf dem Spiel steht und warum es um mehr als offene Stellen geht, erklären zwei Expertinnen.

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Wer bremst hier eigentlich wen?
Football Konflikt Gegner
Kommentar 01.05.2026 PropTechs vs. Immobilienunternehmen

PropTechs sehen sich als nächste Zündstufe der Digitalisierung. Doch Immobilienunternehmen ziehen nicht mit – oder ist es umgekehrt? Zwischen Anspruch und Realität zeigt sich: Die Verantwortung für fehlende Innovation ist keineswegs eindeutig verteilt.

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Die Zukunft flüstert durch die Krise
MIPIM
News 16.03.2026 L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft

Geopolitische und wirtschaftliche Unsicherheiten, Transformations- und Digitalisierungsdruck – der Gegenwind für die Immobilienbranche kommt aus vielen Richtungen. Doch die Zukunft flüstert durch die Krise. Perspektiven von der Mipim in Cannes.

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Die Immobilie ist das kleinste Problem
Philipp Ellrich Nico Schröder
Kommentar 08.03.2024 Handelsimmobilien-Gipfel

Gegenwind im Markt um Einzehandelsimmobilien kommt aus vielen Richtungen. Das veränderte Kundenverhalten setzt den stationären Handel jedoch besonders unter Druck. Beim Handelsimmobilien-Gipfel von Heuer Dialog wurden Hebel an der Immobilie selbst gesucht. Damit ist es aber nicht getan.

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Future Real Estate: Bereit für Smart Buildings?
Smart Building
News 04.12.2023 Nachbericht

Es ist Mittwochabend in München Au-Haidhausen. Ich bin aus Freiburg mit dem Zug angereist, um am Folgetag im neuen KPMG-Firmengebäude der Veranstaltung Future Real Estate Smart Building beizuwohnen – und werde plötzlich unfreiwillig Objekt eines Selbstversuchs ...

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Immobilienwirtschaft – neu und anders ist angesagt!
P5 Property Kongress 2023
Kommentar 07.07.2023 P5 Property Kongress

Es braucht frischen Wind. Denn der Geruch abgestandener Denkweisen und Handelsmuster in der Immobilienbranche muss dem Duft echter Innovation weichen – so schnell wie möglich. "Der Anstoß für etwas Neues" zu sein, ist der selbst auferlegte Anspruch des ersten P5 Property Kongresses.

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Wohnungswirtschaft und PropTechs: Berührungspunkte schaffen
Digitalisierung
News 01.03.2023 Digitalisierungscamp

Die Digitalisierung der Wohnungswirtschaft ist in vollem Gange, sollte aber an Tempo zulegen, finden nicht wenige Branchenakteure. Treibende Kraft will das 2020 gegründete Kompetenzzentrum DigiWoh sein. Seine Mitglieder treffen sich regelmäßig und eruieren Handlungsfelder.

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